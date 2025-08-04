Зоопарк у Данії просить відвідувачів віддавати своїх домашніх тварин на корм хижакам

Домашні улюбленці — як обід для хижаків: зоопарк у Данії закликав жертвувати морських свинок, кролів та курей заради «натурального» меню.

Фото: unsplash

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Зоопарк міста Ольборг у Данії звернувся до громадян із закликом жертвувати дрібних домашніх тварин — зокрема морських свинок, кролів та курей — для годування хижаків, що утримуються в неволі. Про це повідомляє Associated Press.

У адміністрації зоопарку пояснили, що таке рішення ухвалене з міркувань покращення добробуту тварин та імітації природного ланцюга живлення. За словами працівників, це допомагає стимулювати природну поведінку хижаків і забезпечує їм раціон, максимально наближений до дикої природи.

«Так нічого не марнується — і ми забезпечуємо природну поведінку, правильне харчування і добрий стан здоров’я наших хижаків», — зазначили у зоопарку.

Приймають лише здорових тварин — і лише після гуманної евтаназії

Зоопарк підкреслює, що приймає тільки здорових тварин, яких власники більше не можуть утримувати з особистих причин. Після надходження, тварин гуманно присипляє професійний персонал, а далі їх тіла використовують як натуральний корм для хижих тварин.

На офіційному сайті закладу також зазначено, що зоопарк готовий приймати коней. Інші види тварин у зверненні не згадуються.

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