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Зоопарк в Дании просит посетителей отдавать своих домашних животных на корм хищникам

20:19, 4 августа 2025
Домашние любимцы – как обед для хищников: зоопарк в Дании призвал жертвовать морских свинок, кроликов и кур ради «натурального» меню.
Зоопарк в Дании просит посетителей отдавать своих домашних животных на корм хищникам
Фото: unsplash
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Зоопарк города Ольборг в Дании обратился к гражданам с призывом жертвовать мелких домашних животных — в частности, морских свинок, кроликов и кур — для кормления хищников, содержащихся в неволе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В администрации зоопарка пояснили, что такое решение принято из соображений улучшения благополучия животных и имитации природной пищевой цепочки. По словам сотрудников, это помогает стимулировать естественное поведение хищников и обеспечивает им рацион, максимально приближенный к условиям дикой природы.

«Так ничего не пропадает — и мы обеспечиваем естественное поведение, правильное питание и хорошее здоровье наших хищников», — отметили в зоопарке.

Принимают только здоровых животных — и только после гуманной эвтаназии

Зоопарк подчеркивает, что принимает только здоровых животных, от которых владельцы по разным причинам не могут больше заботиться. После поступления животных гуманно усыпляет профессиональный персонал, а затем их тела используются как натуральный корм для хищников.

На официальном сайте учреждения также указано, что зоопарк готов принимать лошадей. Другие виды животных в обращении не упоминаются.

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Дания животные зоопарк

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