У цьому році 80% вступників на аспірантуру – чоловіки, – голова освітнього комітету Бабак

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак поділився попередніми результатами основної сесії вступних іспитів до магістратури та аспірантури.
Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування. В середньому серед всіх спеціальностей таких виявилось 20,4%.
Ситуація в магістратурі більш звична – серед вступників майже порівну чоловіків і жінок (жінок – 48,2%). Рівень неявки на тестування тут склав 16,3%.
Цьогорічні вступники складали:
Загальна навчальна компетентність
Іноземна мова: складнощі для аспірантів
Загалом: позитивна динаміка
Результати основної сесії свідчать про добру підготовку більшості вступників як до магістратури, так і до аспірантури, зауважує Бабак.
Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.
Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.
ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:
У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.
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