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У цьому році 80% вступників на аспірантуру – чоловіки, – голова освітнього комітету Бабак

17:37, 4 серпня 2025
80% цьогорічних вступників до аспірантури — чоловіки, і приблизно стільки ж відсотків не з’являлися на іспити.
У цьому році 80% вступників на аспірантуру – чоловіки, – голова освітнього комітету Бабак
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Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак поділився попередніми результатами основної сесії вступних іспитів до магістратури та аспірантури.

Аспірантура: чоловіки домінують, але й частіше не з’являються

Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування. В середньому серед всіх спеціальностей таких виявилось 20,4%.

Магістратура: гендерний баланс і нижчий рівень неявки

Ситуація в магістратурі більш звична – серед вступників майже порівну чоловіків і жінок (жінок – 48,2%). Рівень неявки на тестування тут склав 16,3%.

Іспити: структура та успішність

Цьогорічні вступники складали:

  • тест на загальну навчальну компетентність,
  • тест з іноземної мови,
  • фаховий іспит за обраною спеціальністю.

Загальна навчальна компетентність

  • В аспірантуру поріг не подолали лише 6 із 13 591 осіб.
  • В магістратуру – 79 із 93 632.
  • Високі бали (150–200) отримали 65,3% вступників обох рівнів.

Іноземна мова: складнощі для аспірантів

  • В аспірантуру не подолали поріг 298 вступників (2,7%), з них чоловіків – 212, жінок – 86.
  • В магістратуру – 4,87% не подолали поріг, і тут гендерний баланс майже рівний.
  • Високі бали отримали:
     – 39,8% вступників в аспірантуру,
     – 29,3% вступників у магістратуру.

Загалом: позитивна динаміка

Результати основної сесії свідчать про добру підготовку більшості вступників як до магістратури, так і до аспірантури, зауважує Бабак.

Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.

Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.

ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:

  1. Львівський національний університет імені Івана Франка — 44 тис. заяв
  2. Національний університет «Львівська політехніка» — 41 769
  3. КНУ імені Тараса Шевченка — 34 120

У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.

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