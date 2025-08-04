Держмитслужба відсторонила голову Енергетичної митниці Анатолія Комара від посади

Інформацію щодо статків Анатолія Комара спільно перевірятимуть митна служба, Мінфін, НАЗК та правоохоронні органи.

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Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків. Про це повідомила Державна митна служба.

Рішення ухвалено у межах дисциплінарного провадження, відкритого через перевірку інформації, викладеної в журналістських розслідуваннях.

Перевірку проводять Держмитслужба спільно з Міністерством фінансів, за участю НАЗК та правоохоронних органів.

«На виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державною митною службою України разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка.

З огляду на це, Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків.

Державна митна служба України діє в межах повноважень та з дотриманням принципів законності, доброчесності та прозорості», — йдеться у заяві митної служби.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко ініціювала перевірку статків голови Енергетичної митниці Анатолія Комара.

Згідно з розслідуванням проекту «Схеми», очільник Енергетичної митниці – одного з підрозділів Державної митної служби – Анатолій Комар та його родина збудували маєток в елітному передмісті Києва вартістю близько 70 мільйонів гривень.

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