Соціальний комітет рекомендував прийняти законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Кабмін разом з парламентарями вважають, що законопроект буде сприяти підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства з зайнятістю.

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Уряд разом з народними депутатами збираються боротися з негативними демографічними тенденціями задля підвищення народжуваності та поєднання батьківства з зайнятістю. Так, парламентський Комітет з питань соціальної політики рекомендував прийняти в першому читанні урядовий законопроект 13532 щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Йдеться про реформування системи підтримки сімей у період до та після народження дитини, зокрема, пропонується надавати:

допологову підтримку вагітним жінкам;

одноразову виплату у розмірі 50 000 грн всім жінкам, які народили дитину;

допомогу для догляду за дитиною до 1 року одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) – у розмірі, встановленому урядом;

допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну), у випадку, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року – але, знов таки, у розмірі, що визначатиметься урядом.

Кабмін також має намір уточити механізм надання допомоги при народженні дитини «пакунок малюка» і встановити, що особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, та непрацюючі, які доглядають за дитиною віком 1-3 років, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню тощо.

На реалізацію закону потрібні будуть додаткові видатки із держбюджету.

Які проблеми у законопроекті виявив соціальний комітет, сервісна служба та Пенсійний фонд

Разом з тим, як зазначив соцкомітет, норми законопроекту не дають чіткого уявлення, хто є платником ЄСВ до досягнення дитиною 1-річного віку – це може бути і роботодавець, і орган, що призначає та здійснює виплату державної допомоги сім’ям з дітьми особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Загалом Комітет вказав на низку недопрацювань у законопроекті:

Відсутність чіткого визначення, хто сплачує ЄСВ до досягнення дитиною 1 року.

до досягнення дитиною 1 року. Ризик суперечності з уже чинним законом №4280-IX щодо сплати ЄСВ.

щодо сплати ЄСВ. Повноваження Кабміну встановлювати розміри допомоги без законодавчих меж, що може порушити право громадян на ці виплати.

Зауваження щодо «пакунку малюка»

Національна соціальна сервісна служба вказала, що:

Строк 3 місяці для отримання «пакунку малюка» у разі народження дитини поза медзакладом може бути недостатнім для вразливих категорій населення.

для вразливих категорій населення. Закон не передбачає винятків у разі форс-мажорних обставин, війни, втрати документів тощо.

у разі форс-мажорних обставин, війни, втрати документів тощо. Запропоновано дозволити поновлення строку звернення за рішенням органу опіки або суду.

Недоліки у фіксованій сумі виплати 50 000 грн

Соціальна служба наголошує, що одноразова виплата у фіксованому розмірі:

Не враховує рівень інфляції або прожитковий мінімум.

або прожитковий мінімум. Потребує щорічної індексації або прив’язки до соціальних показників.

або прив’язки до соціальних показників. Варто передбачити гнучкий порядок виплат — одноразово або частинами.

Формулювання щодо зайнятості та догляду потребують доопрацювання

Комітет пропонує:

Розширити поняття зайнятості – включити незалежну професійну діяльність та цивільно-правові договори .

та . Додати право на допомогу для батьків з неповною або гнучкою зайнятістю , за умови підтвердження витрат на догляд.

, за умови підтвердження витрат на догляд. Чітко визначити, що таке «фактичний догляд», оскільки це поняття поки нечітке у чинному законодавстві.

Проблеми з визначенням прав на допомогу

Серед ключових юридичних нюансів:

Законопроект повинен чітко визначити, хто має право на допомогу – батьки, інші законні представники, родичі.

– батьки, інші законні представники, родичі. Поняття «інший родич» не закріплено в Сімейному та Цивільному кодексах.

в Сімейному та Цивільному кодексах. Омбудсмен звернув увагу на ризик відмови у допомозі через попереднє позбавлення батьківських прав – навіть якщо це не стосується нинішньої дитини.

Пропозиції СПО роботодавців і Пенсійного фонду

СПО роботодавців пропонує закуповувати товари для «пакунку малюка» у національних виробників, щоб підтримати економіку.

Пенсійний фонд наполягає на внесенні положень про порядок оскарження рішень щодо призначення допомог – з урахуванням Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Комітет Ради рекомендує доопрацювати законопроект

Законопроект рекомендовано до прийняття у першому читанні за умови подальшого доопрацювання, зокрема щодо:

Оскарження рішень Пенсійного фонду.

Стимулювання вітчизняного виробництва дитячих товарів.

Усунення правових колізій щодо зайнятості, родичів і механізмів догляду.

Автор: Наталя Мамченко

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