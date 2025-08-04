Соціальний комітет рекомендував прийняти законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

17:19, 4 серпня 2025
Кабмін разом з парламентарями вважають, що законопроект буде сприяти підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства з зайнятістю.
Уряд разом з народними депутатами збираються боротися з негативними демографічними тенденціями задля підвищення народжуваності та поєднання батьківства з зайнятістю. Так, парламентський Комітет з питань соціальної політики рекомендував прийняти в першому читанні урядовий законопроект 13532 щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.
Йдеться про реформування системи підтримки сімей у період до та після народження дитини, зокрема, пропонується надавати:
- допологову підтримку вагітним жінкам;
- одноразову виплату у розмірі 50 000 грн всім жінкам, які народили дитину;
- допомогу для догляду за дитиною до 1 року одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) – у розмірі, встановленому урядом;
- допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну), у випадку, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року – але, знов таки, у розмірі, що визначатиметься урядом.
Кабмін також має намір уточити механізм надання допомоги при народженні дитини «пакунок малюка» і встановити, що особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, та непрацюючі, які доглядають за дитиною віком 1-3 років, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню тощо.
На реалізацію закону потрібні будуть додаткові видатки із держбюджету.
Які проблеми у законопроекті виявив соціальний комітет, сервісна служба та Пенсійний фонд
Разом з тим, як зазначив соцкомітет, норми законопроекту не дають чіткого уявлення, хто є платником ЄСВ до досягнення дитиною 1-річного віку – це може бути і роботодавець, і орган, що призначає та здійснює виплату державної допомоги сім’ям з дітьми особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Загалом Комітет вказав на низку недопрацювань у законопроекті:
- Відсутність чіткого визначення, хто сплачує ЄСВ до досягнення дитиною 1 року.
- Ризик суперечності з уже чинним законом №4280-IX щодо сплати ЄСВ.
- Повноваження Кабміну встановлювати розміри допомоги без законодавчих меж, що може порушити право громадян на ці виплати.
Зауваження щодо «пакунку малюка»
Національна соціальна сервісна служба вказала, що:
- Строк 3 місяці для отримання «пакунку малюка» у разі народження дитини поза медзакладом може бути недостатнім для вразливих категорій населення.
- Закон не передбачає винятків у разі форс-мажорних обставин, війни, втрати документів тощо.
- Запропоновано дозволити поновлення строку звернення за рішенням органу опіки або суду.
Недоліки у фіксованій сумі виплати 50 000 грн
Соціальна служба наголошує, що одноразова виплата у фіксованому розмірі:
- Не враховує рівень інфляції або прожитковий мінімум.
- Потребує щорічної індексації або прив’язки до соціальних показників.
- Варто передбачити гнучкий порядок виплат — одноразово або частинами.
Формулювання щодо зайнятості та догляду потребують доопрацювання
Комітет пропонує:
- Розширити поняття зайнятості – включити незалежну професійну діяльність та цивільно-правові договори.
- Додати право на допомогу для батьків з неповною або гнучкою зайнятістю, за умови підтвердження витрат на догляд.
- Чітко визначити, що таке «фактичний догляд», оскільки це поняття поки нечітке у чинному законодавстві.
Проблеми з визначенням прав на допомогу
Серед ключових юридичних нюансів:
- Законопроект повинен чітко визначити, хто має право на допомогу – батьки, інші законні представники, родичі.
- Поняття «інший родич» не закріплено в Сімейному та Цивільному кодексах.
- Омбудсмен звернув увагу на ризик відмови у допомозі через попереднє позбавлення батьківських прав – навіть якщо це не стосується нинішньої дитини.
Пропозиції СПО роботодавців і Пенсійного фонду
СПО роботодавців пропонує закуповувати товари для «пакунку малюка» у національних виробників, щоб підтримати економіку.
Пенсійний фонд наполягає на внесенні положень про порядок оскарження рішень щодо призначення допомог – з урахуванням Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Комітет Ради рекомендує доопрацювати законопроект
Законопроект рекомендовано до прийняття у першому читанні за умови подальшого доопрацювання, зокрема щодо:
- Оскарження рішень Пенсійного фонду.
- Стимулювання вітчизняного виробництва дитячих товарів.
- Усунення правових колізій щодо зайнятості, родичів і механізмів догляду.
Автор: Наталя Мамченко
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