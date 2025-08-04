В июле украинцы выбирали исключительно кроссоверы: лидером стал Renault Duster

На украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце безоговорочно доминировали кроссоверы. По данным ассоциации «Укравтопром», все модели, вошедшие в десятку самых популярных в июле, принадлежат именно к этому классу.
Самым популярным среди новых авто стал Renault Duster – украинцы приобрели 491 такой автомобиль. На втором месте оказался электрический BYD Song Plus (391 ед.), а замыкает тройку Toyota RAV-4 (245 ед.).
Вот как выглядит полный рейтинг:
Доля лидеров
Совокупно эти десять моделей сформировали 36% июльского рынка новых легковых автомобилей в Украине.
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