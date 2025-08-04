В июле украинцы выбирали исключительно кроссоверы: лидером стал Renault Duster

Совокупно десять моделей сформировали 36% июльского рынка новых легковых автомобилей в Украине.

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На украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце безоговорочно доминировали кроссоверы. По данным ассоциации «Укравтопром», все модели, вошедшие в десятку самых популярных в июле, принадлежат именно к этому классу.

Топ-10 новых авто: Duster впереди

Самым популярным среди новых авто стал Renault Duster – украинцы приобрели 491 такой автомобиль. На втором месте оказался электрический BYD Song Plus (391 ед.), а замыкает тройку Toyota RAV-4 (245 ед.).

Вот как выглядит полный рейтинг:

Renault Duster – 491 ед. BYD Song Plus – 391 ед. Toyota RAV-4 – 245 ед. Hyundai Tucson – 208 ед. Honda eNS1 – 206 ед. Volkswagen Touareg – 165 ед. Skoda Kodiaq – 164 ед. Kia Sportage – 162 ед. Toyota Prado – 155 ед. Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.

Доля лидеров

Совокупно эти десять моделей сформировали 36% июльского рынка новых легковых автомобилей в Украине.

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