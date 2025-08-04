В Киеве установили почти 4 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора: как работает система

В городе установлено 3900 контейнеров для раздельного сбора мусора.

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В столице активно внедряется система раздельного сбора бытовых отходов. По состоянию на сегодня в Киеве функционирует 3900 специализированных контейнеров.

Какие контейнеры установлены?

43% контейнерных площадок позволяют сортировать несколько типов отходов.

15% площадок предназначены для отдельного компонента – например, стекла или пластика.

В зоне обслуживания предприятия «Киевкоммунсервис» сейчас работают:

564 контейнера типа «колокольчик» для полимеров;

581 контейнер для стекла;

310 сетчатых контейнеров для пластика;

2256 контейнеров для сухой фракции;

192 контейнера для опасных отходов.

Зачем это нужно?

Раздельный сбор мусора позволяет:

снизить нагрузку на мусорные полигоны;

повысить уровень переработки вторичного сырья;

поддерживать экологическое равновесие в городе.

Где найти контейнер?

Для удобства жителей создана интерактивная карта контейнеров: здесь

Она показывает:

расположение ближайших площадок,

график вывоза мусора,

количество домов, привязанных к каждой площадке.

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