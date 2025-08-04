В Киеве установили почти 4 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора: как работает система

В столице активно внедряется система раздельного сбора бытовых отходов. По состоянию на сегодня в Киеве функционирует 3900 специализированных контейнеров.
43% контейнерных площадок позволяют сортировать несколько типов отходов.
15% площадок предназначены для отдельного компонента – например, стекла или пластика.
В зоне обслуживания предприятия «Киевкоммунсервис» сейчас работают:
Раздельный сбор мусора позволяет:
Для удобства жителей создана интерактивная карта контейнеров: здесь
Она показывает:
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