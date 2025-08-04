Смерть мужчины на территории монастыря в Староконстантинове — наместника монастыря отстранили

После обнаружения тела 51-летнего мужчины на территории монастыря в Староконстантинове настоятеля временно отстранили.

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В Хмельницкой области, в городе Староконстантинов, на территории монастыря было обнаружено тело 51-летнего мужчины. Настоятель монастыря отстранён от исполнения обязанностей.

Ранее в социальных сетях сообщалось об убийстве военнослужащего, однако, по данным полиции, эта информация не соответствует действительности.

В Хмельницкой епархии УПЦ сообщили, что архимандрит Иоасаф (Горкавчук) временно отстранён от должности настоятеля Крестовоздвиженского мужского монастыря в Староконстантинове.

«В связи с печально известным инцидентом, который произошёл 3 августа 2025 года на территории Крестовоздвиженского мужского монастыря города Староконстантинова и привёл к гибели военнослужащего ВСУ, на период проведения следственных действий правоохранительными органами архимандрит Иоасаф (Горкавчук) отстраняется от исполнения обязанностей настоятеля монастыря до полного выяснения обстоятельств», — говорится в заявлении.

По информации Хмельницкой епархии УПЦ, на время расследования руководство монастырём временно передано управляющему Хмельницкой епархией УПЦ.

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