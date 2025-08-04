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Поліція спростувала заяви про вбивство військового на території монастиря в Старокостянтинові

17:40, 4 серпня 2025
Загиблим виявився 51-річний чоловік, який помер від гострого панкреатиту, це підтвердила судмедекспертиза.
Поліція спростувала заяви про вбивство військового на території монастиря в Старокостянтинові
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У соціальних мережах почала ширитись інформація про нібито вбивство військовослужбовця ЗСУ на території монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові. Утім, поліція Хмельниччини офіційно заявила — ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомили правоохоронці, 3 серпня до них надійшло повідомлення про смерть чоловіка на вул. Івана Федорова — на території монастиря. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та медики.

Загиблим виявився 51-річний чоловік. Його тіло направили на судово-медичну експертизу, яка засвідчила, що причиною смерті став гострий панкреатит.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою «Природна смерть». Наразі поліція встановлює всі обставини події.

У ЗМІ ж пишуть, що кадри з камер спостереження зафіксували, як чоловік, ймовірно священник, бив іншого чоловіка руками й ногами, а потім перетягнув чоловіка на доріжку.

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поліція Хмельницький

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