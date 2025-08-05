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Продаж майна, що знаходиться у податковій заставі — особливості процедури

07:36, 5 серпня 2025
Продаж майна, що перебуває в податковій заставі, здійснюється виключно через публічні аукціони та біржі.
Продаж майна, що знаходиться у податковій заставі — особливості процедури
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Продаж майна, що перебуває у податковій заставі, має низку важливих особливостей. Його порядок та умови роз’яснили у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Пунктом 95.1 ст. 95 ПКУ передбачено, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації – п. 95.7 ст. 95 ПКУ.

Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку:

  • майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені контролюючим органом на конкурсних засадах;
  • цінні папери – на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року №3480-IV; 
  • інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контролюючого органу на зазначених біржах. 

Під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

Інформація про склад майна платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею - п. 95.16 ст. 95 ПКУ.

Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів майном платників податків оприлюднюється відповідною біржею - п. 95.17 ст. 95 ПКУ.

Інформація, зазначена у п. 95.17 ст. 95 ПКУ, та порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом Міністрів України- п. 95.18 ст. 95 ПКУ.

Пунктом 14 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1244, встановлено, що продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону.

Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній вебсторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення (п. 15 Порядку).

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податкова застава ДПС

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