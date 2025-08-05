Продажа имущества, находящегося в налоговом залоге – особенности процедуры

Продажа имущества, находящегося в налоговом залоге, имеет целый ряд важных особенностей. Его порядок и условия разъяснили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Согласно пункту 95.1 статьи 95 Налогового кодекса Украины, контролирующий орган осуществляет за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга такого налогоплательщика путём взыскания денежных средств, находящихся в его собственности, а в случае их недостаточности — путём продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.
Продажа имущества налогоплательщика осуществляется на публичных торгах и/или через торговые организации — пункт 95.7 статьи 95 НКУ.
Продажа имущества на публичных торгах происходит в следующем порядке:
При продаже имущества на товарных биржах контролирующий орган заключает соответствующий договор с брокером (брокерской конторой), которая по поручению контролирующего органа осуществляет действия по продаже такого имущества на условиях наилучшего ценового предложения.
Информация о составе имущества налогоплательщиков, предназначенного для продажи, публикуется соответствующей биржей — п. 95.16 ст. 95 НКУ.
Информация о времени и условиях проведения публичных торгов имуществом налогоплательщиков публикуется соответствующей биржей — п. 95.17 ст. 95 НКУ.
Информация, указанная в п. 95.17 ст. 95 НКУ, а также порядок её обнародования определяются Кабинетом Министров Украины — п. 95.18 ст. 95 НКУ.
Пунктом 14 Порядка изменения начальной цены продажи имущества налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге, в счёт погашения его налогового долга и опубликования информации о времени и условиях проведения соответствующих торгов, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1244, установлено, что продажа имущества на аукционе осуществляется не ранее чем через 15 дней после опубликования объявления о проведении аукциона.
Организатор аукциона публикует объявление в средствах массовой информации и на собственном веб-сайте не позднее чем за 15 дней до его проведения (п. 15 Порядка).
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