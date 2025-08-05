Продажа имущества, находящегося в налоговом залоге – особенности процедуры

Продажа имущества, находящегося в налоговом залоге, осуществляется исключительно через публичные аукционы и биржи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продажа имущества, находящегося в налоговом залоге, имеет целый ряд важных особенностей. Его порядок и условия разъяснили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Согласно пункту 95.1 статьи 95 Налогового кодекса Украины, контролирующий орган осуществляет за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга такого налогоплательщика путём взыскания денежных средств, находящихся в его собственности, а в случае их недостаточности — путём продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.

Продажа имущества налогоплательщика осуществляется на публичных торгах и/или через торговые организации — пункт 95.7 статьи 95 НКУ.

Продажа имущества на публичных торгах происходит в следующем порядке:

имущество, которое может быть сгруппировано и стандартизировано, подлежит продаже исключительно за денежные средства на биржевых торгах, которые проводятся биржами, созданными в соответствии с законом и определёнными контролирующим органом на конкурсной основе;

ценные бумаги — на фондовых биржах в порядке, установленном Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» от 23.02.2006 №3480-IV;

иное имущество, объекты движимого или недвижимого имущества, а также целостные имущественные комплексы предприятий подлежат продаже исключительно за денежные средства на целевых аукционах, организуемых по представлению соответствующего контролирующего органа на указанных биржах.

При продаже имущества на товарных биржах контролирующий орган заключает соответствующий договор с брокером (брокерской конторой), которая по поручению контролирующего органа осуществляет действия по продаже такого имущества на условиях наилучшего ценового предложения.

Информация о составе имущества налогоплательщиков, предназначенного для продажи, публикуется соответствующей биржей — п. 95.16 ст. 95 НКУ.

Информация о времени и условиях проведения публичных торгов имуществом налогоплательщиков публикуется соответствующей биржей — п. 95.17 ст. 95 НКУ.

Информация, указанная в п. 95.17 ст. 95 НКУ, а также порядок её обнародования определяются Кабинетом Министров Украины — п. 95.18 ст. 95 НКУ.

Пунктом 14 Порядка изменения начальной цены продажи имущества налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге, в счёт погашения его налогового долга и опубликования информации о времени и условиях проведения соответствующих торгов, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1244, установлено, что продажа имущества на аукционе осуществляется не ранее чем через 15 дней после опубликования объявления о проведении аукциона.

Организатор аукциона публикует объявление в средствах массовой информации и на собственном веб-сайте не позднее чем за 15 дней до его проведения (п. 15 Порядка).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.