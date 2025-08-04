В США суд подтвердил: принудительная госпитализация в психбольницу — причина для запрета на оружие

Суд в США признал конституционным запрет на владение оружием для лиц, проходивших принудительное психиатрическое лечение, ссылаясь на историческую традицию ограничения прав потенциально опасных групп.

Фото: unsplash

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Суд в США постановил, что запрет на владение оружием для людей, которые были принудительно госпитализированы в психиатрические учреждения, соответствует исторической традиции ограничения прав лиц, считающихся потенциально опасными. Об этом сообщает Courthouse News.

Такое решение приняла коллегия Четвертого апелляционного округа под председательством главного судьи Альберта Диаса. По словам судьи, еще с колониальных времен власти имели право лишать определенные категории лиц права на владение оружием, если считали их угрозой для себя или общества. К таким категориям, в частности, относились люди с психическими расстройствами.

В рассматриваемом деле житель Западной Виргинии Джеймс Гоулд оспорил положение Закона о контроле над оружием 1968 года, которое запрещает лицам с историей принудительной психиатрической госпитализации владеть огнестрельным оружием. Сам Гоулд четыре раза находился в психиатрических учреждениях без собственного согласия. Он утверждал, что данная норма нарушает его права, гарантированные Второй поправкой к Конституции США, которая защищает право на вооруженную самооборону.

Однако суд отклонил его аргументы, отметив, что закон не противоречит Конституции, поскольку имеет историческое обоснование — власти всегда ограничивали право на оружие для лиц, которые могут представлять угрозу. При этом судья Диас подчеркнул, что «психическое заболевание — это один из факторов, который может свидетельствовать о потенциальной опасности человека для себя или окружающих».

Гоулд подал «фронтальное» (то есть общее) оспаривание нормы, пытаясь доказать, что она неконституционна во всех случаях, а не только по отношению к нему лично. Он также утверждал, что закон не учитывает возможности восстановления психического здоровья. Однако суд напомнил, что 33 штата, включая Западную Виргинию, имеют процедуры, позволяющие человеку обжаловать запрет на владение оружием, если он может доказать свою безопасность для общества.

Суд также признал сложность в определении границ понятия «психическое заболевание». По словам Диаса, неясно, касается ли это, скажем, всех, кто хоть раз принимал антидепрессанты или имел диагноз тревожного или биполярного расстройства. Тем не менее, несмотря на эти сложности, суд пришел к выводу: исторически государство предпринимало меры, чтобы не допустить к оружию лиц, которых считали опасными.

В решении также упоминались примеры из истории — например, в 1600-х годах в Пенсильвании построили отдельное здание для содержания психически больного человека, которого не мог содержать его отец. Подобные примеры приводились и в отношении штатов, где психически больных содержали вместе с осужденными в исправительных учреждениях еще в XVIII веке.

Хотя суд признал, что многие из исторических примеров ограничения прав — например, по расовому или религиозному признаку — являются недопустимыми по современным стандартам, он подчеркнул, что их рассмотрение было направлено лишь на демонстрацию того, что сама практика категорического ограничения доступа к оружию имеет давние корни.

Решение также поддержали судьи Тоби Гейтенс и ДеАндреа Бенджамин.

Защитник Джеймса Гоулда раскритиковал решение суда, заявив, что оно создает потенциально опасный прецедент. По его словам, «закон навсегда лишает права на оружие законопослушных граждан, даже в их собственных домах, где речь идет о самообороне». Адвокат заявил, что будет подавать апелляцию в Верховный суд США.

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