Даниил Гетманцев назвал улучшение демографической ситуации одной из самых сложных проблем после войны

Правительство хочет стимулировать рождаемость через новые выплаты.

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Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект 13532, который предусматривает увеличение социальных выплат при рождении ребенка, финансовой помощи беременным и после родов.

Как объяснил народный депутат и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, правительство предлагает повысить единовременную помощь при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. Также документ предусматривает введение ежемесячной помощи для беременных и родителей в размере 7 тысяч гривен в период ухода за ребенком до 1 года.

По его словам, такие шаги направлены на преодоление демографической ситуации, которая имеет критическое значение для будущего страны.

«Улучшение демографической ситуации — это, наверное, одна из самых сложных проблем для нас после войны. Она связана со службой, которая должна заботиться о семьях с детьми, в частности, многодетных и социально незащищенных семьях. Это целый комплекс мер, которые государство должно обеспечить в отношении семей с детьми», – резюмировал Даниил Гетманцев.

В то же время он отметил, что поддержка рождаемости и материнства — это вопрос, особо актуальный для Украины, и речь идет не только о выплатах, ведь необходима целостная система мер. Это, в частности, доступное жилье, качественная медицина и образование.

Отметим, что за шесть месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 249 тысяч смертей и лишь 86,8 тысячи рождений, что означает превышение количества умерших над новорожденными в 2,9 раза. Такие данные содержатся в отчете Министерства юстиции по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Что предлагает законопроект 13532

Законопроект направлен на повышение уровня рождаемости и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью путем поддержки семей в дородовом и послеродовом периодах, а также во время ухода за ребенком после его рождения.

Документом предлагается реформировать систему поддержки семей, введя:

Дородовую поддержку беременным женщинам. Для незастрахованных женщин размер помощи планируется значительно увеличить. Согласно расчетам Министерства социальной политики, поданным в бюджетную декларацию, помощь может составлять 7 тысяч гривен в месяц на одного ребенка.

Помощь по уходу за ребенком до 1 года. Ее сможет получать один из родителей, опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребенком. Размер помощи определит Кабинет Министров после принятия закона, но Минсоцполитики предлагает установить ее на уровне 7 тысяч гривен в месяц на одного ребенка.

Помощь «єЯсла» по уходу за ребенком. Эта выплата предназначена для одного из родителей или опекуна, если они вышли на работу после достижения ребенком одного года. Размер помощи также определит правительство после принятия закона.

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