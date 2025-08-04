Даниил Гетманцев назвал улучшение демографической ситуации одной из самых сложных проблем после войны

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект 13532, который предусматривает увеличение социальных выплат при рождении ребенка, финансовой помощи беременным и после родов.
Как объяснил народный депутат и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, правительство предлагает повысить единовременную помощь при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. Также документ предусматривает введение ежемесячной помощи для беременных и родителей в размере 7 тысяч гривен в период ухода за ребенком до 1 года.
По его словам, такие шаги направлены на преодоление демографической ситуации, которая имеет критическое значение для будущего страны.
«Улучшение демографической ситуации — это, наверное, одна из самых сложных проблем для нас после войны. Она связана со службой, которая должна заботиться о семьях с детьми, в частности, многодетных и социально незащищенных семьях. Это целый комплекс мер, которые государство должно обеспечить в отношении семей с детьми», – резюмировал Даниил Гетманцев.
В то же время он отметил, что поддержка рождаемости и материнства — это вопрос, особо актуальный для Украины, и речь идет не только о выплатах, ведь необходима целостная система мер. Это, в частности, доступное жилье, качественная медицина и образование.
Отметим, что за шесть месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 249 тысяч смертей и лишь 86,8 тысячи рождений, что означает превышение количества умерших над новорожденными в 2,9 раза. Такие данные содержатся в отчете Министерства юстиции по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Законопроект направлен на повышение уровня рождаемости и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью путем поддержки семей в дородовом и послеродовом периодах, а также во время ухода за ребенком после его рождения.
Документом предлагается реформировать систему поддержки семей, введя:
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