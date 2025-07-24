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По 7 тисяч на дитину – уряд реформує систему підтримки батьків

19:56, 24 липня 2025
Уряд вніс до Ради законопроект про підтримку сімей із дітьми та поєднання батьківства з роботою.
По 7 тисяч на дитину – уряд реформує систему підтримки батьків
Фото: ТСН
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13532 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на підвищення рівня народжуваності та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий період та під час догляду за дитиною після її народження.

Документом пропонується реформувати систему підтримки сімей, запровадивши:

  • Допологову підтримку вагітним жінкам. Для незастрахованих жінок розмір допомоги планується значно збільшити. За розрахунками Міністерства соціальної політики, поданими до бюджетної декларації, допомога може становити 7 тисяч гривень на місяць на одну дитину.
  • Допомогу для догляду за дитиною до 1 року. Її зможе отримувати один із батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною. Розмір допомоги визначить Кабінет Міністрів після ухвалення закону, але Мінсоцполітики пропонує встановити її на рівні 7 тисяч гривень на місяць на одну дитину.
  • Допомогу «єЯсла» для догляду за дитиною. Ця виплата призначена для одного з батьків або опікуна, якщо вони вийшли на роботу після досягнення дитиною одного року. Розмір допомоги також визначить уряд після прийняття закону.

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