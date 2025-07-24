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По 7 тысяч на ребенка – правительство реформирует систему поддержки родителей

19:56, 24 июля 2025
Правительство внесло в Раду законопроект о поддержке семей с детьми и совмещении родительства с работой.
По 7 тысяч на ребенка – правительство реформирует систему поддержки родителей
Фото: ТСН
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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13532 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на повышение уровня рождаемости и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой период и во время ухода за ребенком после его рождения.

Документом предлагается реформировать систему поддержки семей, введя:

  • Дородовую поддержку беременным женщинам. Для незастрахованных женщин размер помощи планируется значительно увеличить. По расчетам Министерства социальной политики, представленным в бюджетной декларации, помощь может составлять 7 тысяч гривен в месяц на одного ребенка.
  • Помощь для ухода за ребенком до 1 года. Ее сможет получать один из родителей, опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком. Размер помощи определит Кабинет Министров после принятия закона, но Минсоцполитики предлагает установить ее на уровне 7 тысяч гривен в месяц на одного ребенка.
  • Пособие «єЯсла» для ухода за ребенком. Эта выплата предназначена для одного из родителей или опекуна, если они вышли на работу после достижения ребенком одного года. Размер пособия также определит правительство после принятия закона.

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