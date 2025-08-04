Данило Гетманцев назвав поліпшення демографічної ситуації однією з найважчих проблем після війни

Уряд хоче стимулювати народжуваність через нові виплати

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Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт 13532, який передбачає збільшення соціальних виплат при народженні дитини, фінансової допомоги вагітним та після пологів.

Як пояснив народний депутат та голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, уряд пропонує підняти разову допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Також документ передбачає запровадження щомісячної допомоги для вагітних та батьків у розмірі 7 тисяч гривень у період догляду за дитиною до 1 року.

За його словами, такі кроки спрямовані на подолання демографічної ситуації, яка має критичне значення для майбутнього країни.

«Поліпшення демографічної ситуації — це, напевно, одна з найскладніших проблем для нас після війни. Вона пов’язана зі службою, яка повинна піклуватися про сім’ї з дітьми, зокрема, багатодітні та соціально незахищені родини. Це цілий комплекс заходів, які держава повинна забезпечити стосовно сімей з дітьми», – резюмував Данило Гетманцев.

Водночас він зауважив, що підтримка народжуваності та материнства – це питання, надактуальне для України і йдеться не лише про виплати, адже потрібна цілісна система заходів. Це, зокрема, і доступне житло, і якісна медицина, і освіта.

Зауважимо, що за шість місяців 2025 року в Україні зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень, що означає перевищення кількості померлих над новонародженими у 2,9 рази. Такі дані містяться у звіті Міністерства юстиції щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

Що пропонує законопроект 13532

Законопроект спрямований на підвищення рівня народжуваності та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий період та під час догляду за дитиною після її народження.

Документом пропонується реформувати систему підтримки сімей, запровадивши:

Допологову підтримку вагітним жінкам. Для незастрахованих жінок розмір допомоги планується значно збільшити. За розрахунками Міністерства соціальної політики, поданими до бюджетної декларації, допомога може становити 7 тисяч гривень на місяць на одну дитину.

Допомогу для догляду за дитиною до 1 року. Її зможе отримувати один із батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною. Розмір допомоги визначить Кабінет Міністрів після ухвалення закону, але Мінсоцполітики пропонує встановити її на рівні 7 тисяч гривень на місяць на одну дитину.

Допомогу «єЯсла» для догляду за дитиною. Ця виплата призначена для одного з батьків або опікуна, якщо вони вийшли на роботу після досягнення дитиною одного року. Розмір допомоги також визначить уряд після прийняття закону.

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