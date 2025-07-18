Число померлих в Україні у 2025 році перевищило число народжених майже у 3 рази – Мін’юст

У першому півріччі 2025 року в Україні зафіксовано майже втричі більше смертей, ніж народжень.

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За шість місяців 2025 року в Україні зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень, що означає перевищення кількості померлих над новонародженими у 2,9 рази. Такі дані містяться у звіті Міністерства юстиції щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

Найгірше співвідношення смертності до народжуваності зафіксоване в Херсонській (12,2 рази) та Донецькій (10,3 рази) областях.

Значно вищі показники також у Запорізькій і Харківській областях — у 5 разів, Сумській — у 4,9, Чернігівській — у 4,8, Дніпропетровській — у 4,1, Черкаській і Полтавській — у 4, Миколаївській — у 3,7, Кіровоградській — у 3,6 рази.

Найбільш сприятлива демографічна ситуація — у західних регіонах: у Рівненській області співвідношення смертей до народжень становить різницю у 1,6 рази, у Волинській — у 1,7, у Закарпатській та Києві — у 1,8, у Львівській — у 1,9, у Чернівецькій — у 2,1, а в Івано-Франківській — у 2,2 рази.

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