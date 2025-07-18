Практика судів
  1. В Україні

Число померлих в Україні у 2025 році перевищило число народжених майже у 3 рази – Мін’юст

14:36, 18 липня 2025
У першому півріччі 2025 року в Україні зафіксовано майже втричі більше смертей, ніж народжень.
Число померлих в Україні у 2025 році перевищило число народжених майже у 3 рази – Мін’юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За шість місяців 2025 року в Україні зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень, що означає перевищення кількості померлих над новонародженими у 2,9 рази. Такі дані містяться у звіті Міністерства юстиції щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

Найгірше співвідношення смертності до народжуваності зафіксоване в Херсонській (12,2 рази) та Донецькій (10,3 рази) областях.

Значно вищі показники також у Запорізькій і Харківській областях — у 5 разів, Сумській — у 4,9, Чернігівській — у 4,8, Дніпропетровській — у 4,1, Черкаській і Полтавській — у 4, Миколаївській — у 3,7, Кіровоградській — у 3,6 рази.

Найбільш сприятлива демографічна ситуація — у західних регіонах: у Рівненській області співвідношення смертей до народжень становить різницю у 1,6 рази, у Волинській — у 1,7, у Закарпатській та Києві — у 1,8, у Львівській — у 1,9, у Чернівецькій — у 2,1, а в Івано-Франківській — у 2,2 рази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надання переваг є неприпустимим – Міноборони не підтримало законопроект про дозвіл тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК

Міноборони надало критичні зауваження на законопроект, за яким військовозобов’язаним, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять оформлювати бронювання на критично важливих підприємствах.

Після перезавантаження Кабміну доведеться вносити зміни до порядку використання бюджету на центри єдності українців за кордоном

Раніше уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном, одержувачем яких є «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

Кабмін затвердив порядок передачі у безоплатне користування культових будівель, які належать державі

Передача культових будівель у безоплатне користування буде вважатися погодженою навіть, якщо ДЕСС, державне підприємство чи орган місцевого самоврядування не погодили протягом 20 днів таку передачу.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах — комітет рекомендував законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував прийняти за основу законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва