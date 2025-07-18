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Число умерших в Украине в 2025 году почти в 3 раза превысило число новорожденных – Минюст

14:36, 18 июля 2025
В первом полугодии 2025 года в Украине зафиксировано почти втрое больше смертей, чем рождений.
Число умерших в Украине в 2025 году почти в 3 раза превысило число новорожденных – Минюст
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За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 249 тысяч смертей и только 86,8 тысячи рождений, что означает превышение количества умерших над новорожденными в 2,9 раза. Такие данные содержатся в отчете Министерства юстиции о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Наихудшее соотношение смертности к рождаемости зафиксировано в Херсонской (12,2 раза) и Донецкой (10,3 раза) областях.

Значительно выше среднего этот показатель также в Запорожской и Харьковской областях — в 5 раз, в Сумской — в 4,9, Черниговской — в 4,8, Днепропетровской — в 4,1, Черкасской и Полтавской — в 4, Николаевской — в 3,7, Кировоградской — в 3,6 раза.

Наиболее благоприятная демографическая ситуация — в западных регионах: в Ровенской области соотношение смертей к рождениям составляет 1,6 раза, в Волынской — 1,7, в Закарпатской и Киеве — по 1,8, во Львовской — 1,9, в Черновицкой — 2,1, а в Ивано-Франковской области — 2,2 раза.

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