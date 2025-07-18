Незаконный маршрут в Польшу — во Львовской области задержали переправщика военнообязанных

Мужчина разработал схему обхода пунктов пропуска и за деньги помогал уклоняющимся пересечь границу.

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В Львовской области правоохранители перекрыли канал незаконной переправки военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 46-летний житель Яворовского района в условиях военного положения организовал для «клиентов» незаконную переправку через государственную границу Украины в Республику Польша вне пунктов пропуска.

Злоумышленник, хорошо ориентирующийся на местности, разработал подробный план и маршрут, предоставил «клиентам» инструкции по порядку действий при пересечении на территорию соседнего государства, а также организовал их доставку к точке перехода.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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