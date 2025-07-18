Незаконний маршрут до Польщі — на Львівщині затримали переправника військовозобов’язаних

Чоловік розробив схему обходу пунктів пропуску та за гроші допомагав ухилянтам перетнути кордон.

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На Львівщині правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 46-річний мешканець Яворівського району в умовах воєнного стану організував для «клієнтів» незаконне переправлення через державний кордон України в Республіку Польща поза межами пунктів пропуску.

Зловмисник, добре обізнаний на місцевості, розробив детальний план та маршрут, надав «клієнтам» інструкції щодо порядку дій під час переходу на територію сусідньої держави, а також організував їх доставку до точки перетину.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.