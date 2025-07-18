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Стефанішина заявила, що підготовка України до вступу в ЄС має завершитись до кінця 2027 року

14:54, 18 липня 2025
Ольга Стефанішина вказала, що стратегічна мета — у 2025 році відкрити всі переговорні кластери.
Стефанішина заявила, що підготовка України до вступу в ЄС має завершитись до кінця 2027 року
Джерело фото: Getty Images/Helmut Fohringer/APA/AFP
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Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка тепер обіймає посаду Спеціальної уповноваженої Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, заявила, що попри зміни в уряді, завдання української влади щодо підготовки до членства в ЄС до кінця 2027 року залишаються такими ж амбітними.

В інтерв’ю виданню «Європейська правда» вона вказала, що стратегічна мета — у 2025 році відкрити всі переговорні кластери, а до кінця 2027-го завершити адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС.

«Та навіть зараз усі зобов'язання, які ми на себе беремо в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року. Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення», — пояснила вона.

Стефанішина також повідомила, що вже готується оновлена програма адаптації до права ЄС. У цьому допомагає масштабний проєкт Євросоюзу Ukraine2EU: «Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків».

Водночас вона наголосила, що наразі не бачить жодних підстав для перегляду цілей євроінтеграції в бік менш амбітних.

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ЄС Стефанішина

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