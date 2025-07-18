Після перезавантаження Кабміну доведеться вносити зміни до порядку використання бюджету на центри єдності українців за кордоном

Раніше уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном, одержувачем яких є «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

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Як відомо, 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Улютіна Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності. Судячи з назви посади, Міністерство національної єдності «увіллється» до Мінсоцполітики. Вочевидь, це потребуватиме внесення змін до низки актів, зокрема, постанови Кабміну, якою він нещодавно врегулював питання використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін напередодні відставки за пропозицією Міннац’єдності затвердив постанову від 14 липня №841 про експериментальний проект щодо розбудови мережі центрів єдності українців за кордоном, реалізація якого розрахована на 2 роки. Зокрема, порядок використання коштів за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну».

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Міннац’єдності. Одержувачем бюджетних коштів є державне некомерційне підприємство «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

забезпечення діяльності Агенції, зокрема оплату праці штатних працівників Агенції та їх службових відряджень;

виплату винагороди за цивільно-правовими договорами;

придбання, утримання і оренду транспортних засобів та майна;

оплату послуг фінансових установ;

оплату оренди приміщень, транспортних послуг, послуг зв’язку;

замовлення послуг з розроблення, ведення і адміністрування інформаційно-комунікаційних систем;

оплату юридичних та консультаційних послуг, рекламних послуг, послуг з охорони території;

оплату навчання, пов’язаного з діяльністю Агенції;

забезпечення реалізації експериментального проекту відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном, затвердженого постановою Кабміну від 14 липня 2025 р. №841;

оплату Агенцією послуг із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну, які не пов’язані з реалізацією експериментального проекту, а саме послуг з:

перекладу з іноземних мов та на іноземні мови готової інформаційної продукції;

формування та вивчення громадської думки;

підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, систематичного спостереження, збору, проведення оцінки інформації, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, проведення аналізу, добирання, зіставлення і опрацювання фактів та інформації;

виготовлення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в державних органах, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;

виробництва та поствиробництва, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої, аудіо- та відеоінформаційної продукції;

проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру, зокрема розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівня задоволеності, вибір комунікаційних інструментів;

проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, публічних обговорень, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів).

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Міннац’єдності відповідно до поданих Агенцією обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Також визначено, що:

Надавач послуг центру єдності — громадянин України або інша особа, які постійно або тимчасово проживають чи тимчасово перебувають на території іншої держави, з якими для виконання основних завдань центру єдності між ними та державним некомерційним підприємством «Агенція національної єдності», що належить до сфери управління Міннац’єдності, укладено цивільно-правовий договір.

— громадянин України або інша особа, які постійно або тимчасово проживають чи тимчасово перебувають на території іншої держави, з якими для виконання основних завдань центру єдності між ними та державним некомерційним підприємством «Агенція національної єдності», що належить до сфери управління Міннац’єдності, укладено цивільно-правовий договір. Співробітник центру єдності — громадянин України або інша фізична особа, які постійно або тимчасово проживають чи тимчасово перебувають на території іншої держави, перебувають у трудових правовідносинах з Агенцією та забезпечують діяльність центру єдності.

— громадянин України або інша фізична особа, які постійно або тимчасово проживають чи тимчасово перебувають на території іншої держави, перебувають у трудових правовідносинах з Агенцією та забезпечують діяльність центру єдності. Українці за кордоном — громадяни України, які постійно або тимчасово проживають на території іншої держави, закордонні українці — громадяни іншої держави або особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або є походженням з України.

— громадяни України, які постійно або тимчасово проживають на території іншої держави, закордонні українці — громадяни іншої держави або особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або є походженням з України. Центр єдності— структурний підрозділ Агенції або юридична особа іншої організаційно-правової форми, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, що забезпечують виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяють їх поверненню в Україну, які функціонують на визначеній Агенцією території (у приміщенні, будівлі або споруді, розміщеній за кордоном).

Уряд встановив, що «Агенція національної єдності» відкриває рахунок в органі Казначейства для здійснення оплати в національній валюті товарів, робіт і послуг для центрів єдності. Також вона відкриває поточний рахунок в АТ «Укрексімбанк» для здійснення розрахунків в іноземній валюті за товари, роботи і послуги для центрів єдності. Валютою платежів є валюта країни розміщення центру єдності.

На підставі укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг Агенція подає до органу Казначейства платіжну інструкцію на перерахування коштів з відповідного рахунка в національній валюті, відкритого Агенцією в органі Казначейства, на поточний рахунок Агенції в АТ «Укрексімбанк» для закупівлі іноземної валюти та перерахування постачальнику (виконавцю, надавачу) товарів, робіт і послуг на рахунок, відкритий у країні розміщення центру єдності.

АТ «Укрексімбанк» після отримання від Агенції заяви на купівлю іноземної валюти здійснює її купівлю за офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату проведення операції, відповідно до умов та порядку конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту, встановлених Національним банком відповідно до законодавства про валютне регулювання.

Агенція подає АТ «Укрексімбанк» платіжні інструкції для перерахування коштів на поточний рахунок постачальника (виконавця, надавача) товарів, робіт і послуг для центрів єдності, зазначений у договорі, укладеному між таким постачальником (виконавцем, надавачем) і Агенцією.

Оплата послуг за укладеними цивільно-правовими та/або зовнішньоекономічними договорами здійснюється в національній або іноземній валюті шляхом перерахування Агенцією коштів на рахунки надавачів послуг центрів єдності, відкриті в банках України або банківських установах іноземних держав.

Автор: Наталя Мамченко

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