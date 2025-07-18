У Києві відкрили апеляційне провадження за скаргою у справі про визнання двох чоловіків подружжям

Деснянський районний суд ухвалив рішення на їхню користь, визнавши факт їхнього спільного проживання як однієї сім’ї.

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Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги у справі, яка стосується визнання фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Раніше Деснянський районний суд ухвалив рішення на їхню користь, визнавши факт їхнього спільного проживання як однієї сім’ї.

Як повідомила громадська організація «Інсайт», апеляцію подали представники громадського руху «Всі разом», зокрема його речник Руслан Кухарчук. В організації «Інсайт» підкреслили, що апелянти не були стороною провадження, але вирішили оскаржити рішення суду першої інстанції.

«Це НЕ ПОЗИЦІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ. Це не обурення постраждалої сторони. Це — чергове шоу від людей, які давно намагаються нав’язати всім свою «єдину правильну мораль», підважити законне рішення суду, а на ділі — лише затягнути справу», — йдеться у заяві.

Юристи наголошують: згідно з правовими позиціями Верховного Суду, особи, які не брали участі в справі, можуть подати апеляцію лише у випадку, якщо доведуть прямий зв’язок рішення суду з їхніми правами чи інтересами. У разі відсутності такого зв’язку провадження може бути закрито.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про перше в Україні судове рішення щодо встановлення наявності фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Один з чоловіків з 2024 року перебувавав на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні і намагався отримати дозвіл на возз’єднання з партнером, якій наразі знаходиться в Україні. Однак Міністерство закордонних справ України у 2024 році відмовилося направити цивільного партнера дипломатичного працівника у довгострокове відрядження за кордон як члена сім’ї дипломата, оскільки вітчизняне законодавство визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка. Відтак чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності шлюбних відносин між ними.

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