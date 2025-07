Суд встановив наявність шлюбних відносин між двома чоловіками – тепер громадяни України спробують возз’єднатися за кордоном як члени сім’ї

Для встановлення факту спільного проживання чоловіків однією сім’єю, суд заслухав свідків, дослідив фото з церемонії одруження чоловіків та їх спільний побут.

Деснянський районний суд міста Києва у червні 2025 року встановив факт спільного проживання однією сім’єю (наявність фактичних шлюбних відносин) двох чоловіків – громадян України.

Один з чоловіків з 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні і намагається отримати дозвіл на возз’єднання з партнером, якій наразі знаходиться в Україні.

Однак Міністерство закордонних справ України у 2024 році відмовилося направити цивільного партнера дипломатичного працівника у довгострокове відрядження за кордон як члена сім’ї дипломата, оскільки вітчизняне законодавство визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка.

Відтак чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності шлюбних відносин між ними.

Чоловіки повідомили суду, що проживають однією сім’єю, як цивільні партнери, з 2013 року. При цьому у 2017 році вони провели цивільну церемонію одруження, а вже у 2021 році уклали шлюб у Сполучених Штатах Америки, про що є відповідне Свідоцтво про шлюб американського зразку.

Процедура доведення факту спільного проживання однією сім’єю виявилася достатньо непростою – в суді були допитані свідки, які розповіли, що чоловіки вже давно проживають разом, ведуть спільний побут, разом купляють речі, їжу, придбали автомобіль та й взагалі є повноцінною родиною.

Також в суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їх одруження, квітки на авіарейси тощо.

Деснянський райсуд столиці зазначив, що хоча Сімейний кодекс України дійсно визначає шлюб як «сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану», однак є нюанси.

Так, стаття 21 Конституції України визначає, що «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах».

А рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року у справі №5-рп/99 вказує, що до членів сім`ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство.

Тобто членами сім’ї можуть бути не тільки близькі родичі, але й інші особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв`язках. Обов`язковою умовою для визнання їх членами сім`ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, купівля майна для спільного користування, участь у витратах на утримання житла і т. п.

Оскільки чоловіки проживають разом протягом тривалого часу, чому є документальне підтвердження, то судом встановлена наявність спільного побуту, який притаманний саме для сімейного життя.

Також Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі порушує їх права на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованого ст. 8 Європейської конвенції з прав людини.

Зокрема, мова йде про рішення ЄСПЛ у справах Schalk and Kopf v. Austria (2010), Vallianatos and Others v. Greece (2013), Fedotova and Others v. Russia (2023) та «Маймулахін і Марків проти України» (2023).

«Правова позиція ЄСПЛ свідчить про те, що фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі можуть бути визнані, якщо є докази спільного проживання, ведення спільного господарства та наявність взаємних обов`язків і прав. Це дозволяє особам однієї статі отримати правовий захист своїх сімейних відносин.

Зважаючи на викладене вище і те, що сім`я та сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання, суд дійшов висновку, що вимоги заявника обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають задоволенню», - зазначено у рішенні Деснянського райсуду Києва від 10 червня.

Таким чином, суд встановив факт спільного проживання чоловіків однією сім’єю та наявність фактичних шлюбних відносин між ними.

Втім рішення суду ще може бути оскаржене до Київського апеляційного суду.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ зазначений судовий процес проігнорувало.

Автор: В’ячеслав Хрипун

