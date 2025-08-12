Практика судів
Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

15:48, 12 серпня 2025
Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.
Парламентський комітет з питань правової політики 12 серпня підтримав ініціативу ДСА та звернувся до нового Кабміну з проханням якнайшвидшого опрацювання та розгляду питання оплати праці в апаратах судів. Про це повідомив голова Комітету Денис Маслов.

Так, у червні ДСА підготувала та подала на розгляд Уряду проект постанови про встановлення коефіцієнтів до посадових окладів працівників апаратів судів:

  • для місцевих загальних судів — 1,2
  • для апеляційних судів, окружних адміністративних та господарських судів — 1,6.

Можливість встановити такі коефіцієнти стала можливою завдяки ухваленню Верховною Радою законопроекту 8222 навесні 2025 року. Поки що відповідний проект постанови опрацьовується в Уряді.

Разом із тим, можливо, питання в тому, що наразі досі не підписаний Президентом законопроект 9478, який сприяє уряду у вирішенні даного питання. Цей законопроект направили на підпис Президенту 17 квітня 2025 року.

Як писала «Судово-юридична газета», 11 березня 2025 року був прийнятий законопроект 8222 (Закон 4282-ІХ) про реформу оплати праці чиновників.

Але його ключові норми – зокрема, положення статті 51, які визначають рівень юрисдикції державних органів для цілей оплати праці, набирають чинності лише з 1 січня 2026 року. Тобто, у 2025 році ці положення не можуть бути застосовані до працівників апаратів судів, що унеможливлює перегляд розмірів їхніх посадових окладів вже цього року відповідно до нової системи класифікації.

Водночас є інший законопроект 9478, який був прийнятий навесні «навздогін» законопроекту 8222, і який перебуває на підписі у Президента. Цей закон дозволяє застосувати певні положення закону 8222 вже 2025 року.

Раніше Рада суддів України звернулася до Президента з проханням якнайшвидше підписати законопроект 9478, як такий, що має ключове значення для забезпечення гідної оплати праці працівників апаратів судів.

«Затримка з підписанням Закону 4322-ІХ (законопроект 9478) перешкоджає приведенню посадових окладів державних службовців у системі правосуддя у відповідність до реального рівня навантаження, обсягу функціональних обов’язків та юрисдикційного статусу судів. У свою чергу, це посилює дисбаланс в оплаті праці, знижує мотивацію висококваліфікованих кадрів залишатися на державній службі в апаратах судів, ускладнює кадрове забезпечення судової системи та прямо впливає на ефективність здійснення правосуддя», - зазначено у листі Ради суддів.

Також РСУ надіслала в суди України листа  з проханням до суддів та працівників апарату судів долучитися до підписання петиції, що зареєстрована на сайті Президента і стосується підписання законопроекту 9478.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у травні ДСА оприлюднила розрахунковий розмір заробітних плат, які будуть отримувати працівники апаратів судів в 2025 році у разі підписання законів Президентом.

Так, заробітна плата (середня) працівників апаратів місцевих загальних судів у 2025 році буде наступною:

  • начальник відділу місцевого загального суду – 26 305гривень (зараз – 24 597 гривень).
  • головний спеціаліст – 21 070гривень (зараз – 17 784 гривні)
  • секретар судового засідання – 20 627(зараз – 17 752 гривні)

Заробітна плата (середня) працівників апаратів місцевих спеціалізованих судів буде наступною:

  • начальник відділу місцевого спеціалізованого суду – 49 740гривень (зараз – 29 882 гривні)
  • головний спеціаліст – 36 030гривень (зараз – 21 664 гривні)
  • секретар судового засідання – 34 759гривні (зараз 20 126 гривень)

Заробітна плата (середня) працівників апаратів апеляційних судів буде наступною:

  • начальник відділу апарату апеляційного суду – 49 740гривень (зараз – 29 550 гривень)
  • головний спеціаліст – 36 030гривень (зараз – 22 180 гривень)
  • секретар судового засідання – 34 759гривень (зараз 20 468 гривень)

Фінансове джерело для підвищення заробітної плати апаратам судів – понадпланові надходження від судового збору, тобто зі спеціального фонду Державного бюджету.

Зазначимо, що вказані закони, як і зміни у розмірах заробітних плат, не стосуються патронатної служби, тобто помічників суддів.

Автор: Наталя Мамченко

