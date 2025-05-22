Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

17:00, 22 травня 2025
У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.
ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат
Джерело фото: Закарпатський апеляційний суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація повідомила, що вже готова виплачувати працівникам апаратів судів заробітну плату у більшому розміру, ніж вони отримують зараз.

Разом з тим у ДСА зазначили, що поки що не в змозі це зробити.

Справа у тому, що президент Володимир Зеленський, з невідомих причин, досі не підписав закон № 8222 та закон № 9478, які передбачають підвищення заробітної плати державним службовцями, у тому числі й працівникам апаратів судів.

Закон № 8222 був направлений на підпис Президенту ще 17 березня, а закон № 9478 – 17 квітня.

При цьому вже в травні у Верховній Раді повідомили, що набуття вказаними законами чинності відбудеться «ось-ось».

Зазначимо, що оприлюднений ДСА 20 травня розрахунковий розмір заробітних плат, які будуть отримувати працівники апаратів судів в 2025 році у разі підписання законів Президентом, суттєво відрізняється від анонсованого у березні розміру зарплат саме у бік їх збільшення.

  1. Заробітна плата (середня) працівників апаратів місцевих загальних судів у 2025 році буде наступною:

начальник відділу місцевого загального суду – 26 305 гривень (зараз – 24 597 гривень).

головний спеціаліст – 21 070 гривень (зараз – 17 784 гривні)

секретар судового засідання – 20 627 (зараз – 17 752 гривні)

  1. Заробітна плата (середня) працівників апаратів місцевих спеціалізованих судів буде наступною:

начальник відділу місцевого спеціалізованого суду – 49 740 гривень (зараз – 29 882 гривні)

головний спеціаліст – 36 030 гривень (зараз – 21 664 гривні)

секретар судового засідання – 34 759 гривні (зараз 20 126 гривень)

  1. Заробітна плата (середня) працівників апаратів апеляційних судів буде наступною:

начальник відділу апарату апеляційного суду – 49 740 гривень (зараз – 29 550 гривень)

головний спеціаліст – 36 030 гривень (зараз – 22 180 гривень)

секретар судового засідання – 34 759 гривень (зараз 20 468 гривень)

Фінансове джерело для підвищення заробітної плати апаратам судів – понадпланові надходження від судового збору, тобто зі спеціального фонду Державного бюджету.

Зазначимо, що вказані закони, як і зміни у розмірах заробітних плат, не стосуються патронатної служби, тобто помічників суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДСА зарплата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва