ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Джерело фото: Закарпатський апеляційний суд

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Державна судова адміністрація повідомила, що вже готова виплачувати працівникам апаратів судів заробітну плату у більшому розміру, ніж вони отримують зараз.

Разом з тим у ДСА зазначили, що поки що не в змозі це зробити.

Справа у тому, що президент Володимир Зеленський, з невідомих причин, досі не підписав закон № 8222 та закон № 9478, які передбачають підвищення заробітної плати державним службовцями, у тому числі й працівникам апаратів судів.

Закон № 8222 був направлений на підпис Президенту ще 17 березня, а закон № 9478 – 17 квітня.

При цьому вже в травні у Верховній Раді повідомили, що набуття вказаними законами чинності відбудеться «ось-ось».

Зазначимо, що оприлюднений ДСА 20 травня розрахунковий розмір заробітних плат, які будуть отримувати працівники апаратів судів в 2025 році у разі підписання законів Президентом, суттєво відрізняється від анонсованого у березні розміру зарплат саме у бік їх збільшення.

Заробітна плата (середня) працівників апаратів місцевих загальних судів у 2025 році буде наступною:

начальник відділу місцевого загального суду – 26 305 гривень (зараз – 24 597 гривень).

головний спеціаліст – 21 070 гривень (зараз – 17 784 гривні)

секретар судового засідання – 20 627 (зараз – 17 752 гривні)

Заробітна плата (середня) працівників апаратів місцевих спеціалізованих судів буде наступною:

начальник відділу місцевого спеціалізованого суду – 49 740 гривень (зараз – 29 882 гривні)

головний спеціаліст – 36 030 гривень (зараз – 21 664 гривні)

секретар судового засідання – 34 759 гривні (зараз 20 126 гривень)

Заробітна плата (середня) працівників апаратів апеляційних судів буде наступною:

начальник відділу апарату апеляційного суду – 49 740 гривень (зараз – 29 550 гривень)

головний спеціаліст – 36 030 гривень (зараз – 22 180 гривень)

секретар судового засідання – 34 759 гривень (зараз 20 468 гривень)

Фінансове джерело для підвищення заробітної плати апаратам судів – понадпланові надходження від судового збору, тобто зі спеціального фонду Державного бюджету.

Зазначимо, що вказані закони, як і зміни у розмірах заробітних плат, не стосуються патронатної служби, тобто помічників суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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