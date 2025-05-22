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Обрано голову Славутицького міського суду Київської області

17:05, 22 травня 2025
Головою суду обрали Тетяну Малишенко.
Обрано голову Славутицького міського суду Київської області
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У Славутицькому міському суді Київської області пройшли збори суддів. За їх результатами суддю Тетяну Малишенко обрали головою суду.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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