Обрано голову Славутицького міського суду Київської області

Головою суду обрали Тетяну Малишенко.

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У Славутицькому міському суді Київської області пройшли збори суддів. За їх результатами суддю Тетяну Малишенко обрали головою суду.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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