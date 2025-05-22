Пенсії в Україні — чи можна сплатити пенсійний внесок онлайн з-за кордону

У ПФУ зазначили, що кожен українець, незалежно від місця перебування, може сплачувати добровільні пенсійні внески за себе або за іншу особу, якщо ця особа є у реєстрі застрахованих і ще не вийшла на пенсію.

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Пенсійний фонд в Донецькій області пояснює, чи можна сплатити пенсійний внесок онлайн з-за кордону.

Зазначається, що скористатися можливістю сплачувати добровільні внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду може будь-який українець за себе або за іншу особу, незалежно від місця свого місцезнаходження, за умови, що інформація про того, на чию користь сплачуються кошти, є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і на момент сплати внесків він не є пенсіонером.

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається людиною самостійно, виходячи з її фінансових можливостей.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22 % від мінімальної заробітної плати, тобто 1 760 грн (8 000 грн х 22 %).

Якщо сума добровільного внеску є меншою від розміру мінімального страхового внеску, до страхового стажу буде зараховано період, який визначається пропорційно сплаченому внеску.

У разі ж якщо людина, яка сплачує добровільний внесок, є застрахованою особою, тобто вона працює і за неї роботодавець також сплачує внески, при обчисленні пенсії їй буде враховано збільшену заробітну плату, з урахуванням суми сплаченого добровільного внеску.

Щоб скористатися можливістю добровільної участі, потрібно укласти Договір з Пенсійним фондом.

В особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ потрібно обрати опцію «Договір на добровільну участь», заповнити форму, підписати договір про добровільну сплату страхових внесків за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та сплачувати добровільний внесок протягом періоду, який визначає для себе людина.

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