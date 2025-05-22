Практика судів
  1. В Україні

Пенсії в Україні — чи можна сплатити пенсійний внесок онлайн з-за кордону

20:41, 22 травня 2025
У ПФУ зазначили, що кожен українець, незалежно від місця перебування, може сплачувати добровільні пенсійні внески за себе або за іншу особу, якщо ця особа є у реєстрі застрахованих і ще не вийшла на пенсію.
Пенсії в Україні — чи можна сплатити пенсійний внесок онлайн з-за кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд в Донецькій області пояснює,  чи можна сплатити пенсійний внесок онлайн з-за кордону. 

Зазначається, що скористатися можливістю сплачувати добровільні внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду може будь-який українець за себе або за іншу особу, незалежно від місця свого місцезнаходження, за умови, що інформація про того, на чию користь сплачуються кошти, є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і на момент сплати внесків він не є пенсіонером.

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається людиною самостійно, виходячи з її фінансових можливостей.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22 % від мінімальної заробітної плати, тобто 1 760 грн (8 000 грн х 22 %).

Якщо сума добровільного внеску є меншою від розміру мінімального страхового внеску, до страхового стажу буде зараховано період, який визначається пропорційно сплаченому внеску.

У разі ж якщо людина, яка сплачує добровільний внесок, є застрахованою особою, тобто вона працює і за неї роботодавець також сплачує внески, при обчисленні пенсії їй буде враховано збільшену заробітну плату, з урахуванням суми сплаченого добровільного внеску.

Щоб скористатися можливістю добровільної участі, потрібно укласти Договір з Пенсійним фондом.

В особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ потрібно обрати опцію «Договір на добровільну участь», заповнити форму, підписати договір про добровільну сплату страхових внесків за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та сплачувати добровільний внесок протягом періоду, який визначає для себе людина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті ВР засудили «листи щастя» податкової для дрібних продавців через інтернет – податкова служба пояснила, чому їх розсилає

Відтепер ДПС на постійній основі буде ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього.

З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва