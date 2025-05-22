Пенсии в Украине — можно ли оплатить пенсионный взнос онлайн из-за границы

В ПФУ отметили, что каждый украинец, независимо от места пребывания, может платить добровольные пенсионные взносы за себя или за другое лицо, если это лицо находится в реестре застрахованных и еще не вышло на пенсию.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, можно ли платить пенсионный взнос онлайн из-за границы.

Указывается, что воспользоваться возможностью уплаты добровольных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд может любой украинец за себя или за другое лицо, независимо от места своего нахождения, при условии, что информация о том, в чью пользу уплачиваются средства, имеется в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и на момент уплаты взносов он не является пенсионером.

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяются человеком самостоятельно, исходя из его финансовых возможностей.

Для того чтобы к страховому стажу был засчитан полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22 % от минимальной заработной платы, то есть 1 760 грн (8 000 грн × 22 %).

Если сумма добровольного взноса меньше размера минимального страхового взноса, к страховому стажу будет засчитан период, который определяется пропорционально уплаченному взносу.

В случае, если лицо, уплачивающее добровольный взнос, является застрахованным лицом, то есть работает и за него работодатель также уплачивает взносы, при расчете пенсии ему будет учтена увеличенная заработная плата с учетом суммы уплаченного добровольного взноса.

Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия, необходимо заключить Договор с Пенсионным фондом.

В личном кабинете на веб-портале ПФУ нужно выбрать опцию «Договор на добровольное участие», заполнить форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и уплачивать добровольный взнос в течение периода, который человек определяет для себя.

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