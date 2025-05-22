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Суд Италии разрешил вписать двух женщин матерями в свидетельстве о рождении ребенка

20:23, 22 мая 2025
Итальянский суд легализовал равные родительские права для однополых пар.
Суд Италии разрешил вписать двух женщин матерями в свидетельстве о рождении ребенка
Фото: Corte costituzionale
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Конституционный суд Италии вынес решение, позволив вписывать в свидетельство о рождении имена обеих женщин, воспитывающих ребенка в однополом партнерстве. Суд признал, что отказ городских реестров признавать за такими детьми двух родителей - биологическую мать и ее партнершу - нарушает Конституцию. Об этом пишет АР.

Позиции сторон

Организации, выступающие за права ЛГБТК+, отметили решение как «исторический прорыв» в деле равноправного признания однополых семей. Зато консервативная ассоциация «Pro Vita e Famiglia» раскритиковала решение суда, заявив, что оно «превращает детей, рожденных в таких семьях, в экзистенциальную шутку».

Решение Конституционного суда принято на фоне обострения политики правительства премьера Джорджи Мелони, которая последовательно выступает за «традиционные семейные ценности». В частности, в 2023 году ее правительство через циркуляр МВД возобновило ограничения, которые не позволяли автоматически признавать обеих женщин в свидетельстве о рождении.

Контекст

Италия остается одной из самых консервативных стран Европы в вопросах репродуктивных технологий. Закон 2004 года запрещает суррогатное материнство, а в 2023 году этот запрет был усилен - даже поездки за границу с целью воспользоваться суррогатными услугами стали уголовно наказуемыми.

Что решил суд

В постановлении, принятом 18 июля, отмечается: «Признание родительских прав не может быть ограничено только биологической матерью, если другая женщина дала согласие на медицински ассистированную беременность и фактически выполняет родительские обязанности». Суд подчеркнул, что такая правовая дискриминация противоречит принципам равенства и защиты интересов ребенка.

Этим решением была фактически отменена обязательная практика усыновления, которую вынуждены были проходить небиологические матери, чтобы получить юридический статус отцовства.

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