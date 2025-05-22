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Суд Італії дозволив вписати двох жінок матерями у свідоцтві про народження дитини

20:23, 22 травня 2025
Італійський суд легалізував рівні батьківські права для одностатевих пар.
Суд Італії дозволив вписати двох жінок матерями у свідоцтві про народження дитини
Фото: Corte costituzionale
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Конституційний суд Італії виніс рішення, дозволивши вписувати у свідоцтво про народження імена обох жінок, які виховують дитину у одностатевому партнерстві. Суд визнав, що відмова міських реєстрів визнавати за такими дітьми двох батьків — біологічну матір та її партнерку — порушує Конституцію. Про це пише АР.

Позиції сторін

Організації, що виступають за права ЛГБТК+, відзначили рішення як «історичний прорив» у справі рівноправного визнання одностатевих родин. Натомість консервативна асоціація «Pro Vita e Famiglia» розкритикувала рішення суду, заявивши, що воно «перетворює дітей, народжених у таких родинах, на екзистенційний жарт».

Рішення Конституційного суду ухвалене на тлі загострення політики уряду прем’єрки Джорджі Мелоні, яка послідовно виступає за «традиційні сімейні цінності». Зокрема, у 2023 році її уряд через циркуляр МВС відновив обмеження, що не дозволяли автоматично визнавати обох жінок у свідоцтві про народження.

Контекст

Італія залишається однією з найбільш консервативних країн Європи в питаннях репродуктивних технологій. Закон 2004 року забороняє сурогатне материнство, а у 2023 році ця заборона була посилена — навіть поїздки за кордон з метою скористатися сурогатними послугами стали кримінально караними.

Що вирішив суд

У постанові, ухваленій 18 липня, зазначається: «Визнання батьківських прав не може бути обмежене лише біологічною матір’ю, якщо інша жінка дала згоду на медично асистовану вагітність і фактично виконує батьківські обов’язки». Суд підкреслив, що така правова дискримінація суперечить принципам рівності та захисту інтересів дитини.

Цим рішенням було фактично скасовано обов’язкову практику усиновлення, яку змушені були проходити небіологічні матері, аби отримати юридичний статус батьківства.

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суд Італія

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