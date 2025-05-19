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Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів судів

07:45, 19 травня 2025
Маслов вказав, що конкурентний рівень суддівської винагороди та зарплати для апарату судів передбачає Дорожня карта з питань верховенства права для переговорів з ЄС, однак поки не підписано ані закон щодо реформи оплати праці держслужбовців, ані про доплати суддям.
Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів судів
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Вже з другого кварталу 2025 року має бути забезпечений конкурентний рівень суддівської винагороди для суддів та заробітної плати для працівників апарату судів з урахуванням навантаження, значущості та відповідальності роботи. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

«Крім того, суди, органи та установи системи правосуддя повинні бути постійно забезпечені належними фінансовими та людськими ресурсами», зазначив він.

При цьому він послався на відповідний захід, який передбачає Дорожня карта з питань верховенства права, затверджена Кабміном 14 травня (розпорядження №475-р).

Втілення заходів, передбачених Дорожньою картою, є зобов’язаннями України у межах євроінтеграційного процесу, додав Маслов.

Відповідальними за реалізацію цього заходу є Вища рада правосуддя, ДСА, Верховна Рада, Кабмін та Мінфін.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», хоча 11 березня Верховна Рада у другому читанні й ухвалила законопроект 8222, який має на меті запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців, і фактично допоможе підвищити зарплату апаратам судів, але з того часу, як 17 березня цей закон 4282-ІХ було спрямовано на підпис Президенту Володимиру Зеленському, він не підписаний.

Закон мав набрати чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм.

Раніше Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року – після запланованої дати набуття чинності новим законом. Зокрема, планувалося, що заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади.

Однак наразі закон не підписаний, відповідно, чинності не набув.

Що стосується суддів, то відповідний законопроект 12244-1 щодо спеціальної доплати судді місцевого суду очолюваний Денисом Масловим Комітет Верховної Ради з питань правової політики 19 березня рекомендував прийняти відразу в першому читанні та в цілому.

Відповідно до нього суддя першої інстанції, який працює на території активних бойових дій, якщо в його суді перевищено середній показник розгляду справ, зможе отримати до 42 040 грн доплати.

Однак наразі закон не розглянуто парламентом.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала, які заходи у сфері судової системи плануються на поточний  рік відповідно до затвердженої Кабміном Дорожньої карти.

Значний масив заходів саме на 2025 рік стосується Конституційного Суду України. Крім того, уряд вніс до карти заходи щодо «перезавантаження» керівництва Національної школи суддів та Державної судової адміністрації.

До того ж, згідно з Дорожньою картою, має бути проведений аналіз вмотивованості рішень ВККС – самою ж ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів судів

Маслов вказав, що конкурентний рівень суддівської винагороди та зарплати для апарату судів передбачає Дорожня карта з питань верховенства права для переговорів з ЄС, однак поки не підписано ані закон щодо реформи оплати праці держслужбовців, ані про доплати суддям.

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