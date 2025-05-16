Від сьогодні починається процес обміну полоненими «1000 на 1000» – ГУР

За даними заступника начальника ГУР Скібіцького вже розпочато роботу над формуванням списків осіб.

Фото: armyinform

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Сьогодні стартує процес масштабного обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000». Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Наші переговори – це досягнення згоди російської сторони на повернення наших громадян, наших українців додому. Російська сторона погодилася здійснити обмін 1000 осіб. Найближчим часом, починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину», – зазначив Скібіцький

За його словами, українська сторона вже розпочала роботу над формуванням списків осіб, які повернуться додому в межах домовленостей. Скібіцький наголосив, що російська сторона погодилася на обмін, а переговори ведуться виключно для досягнення головної мети — повернення українців.

«Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через це ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому.», — заявив представник ГУР.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершилися. Сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».

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