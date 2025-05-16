Перемовини у Стамбулі між Україною та РФ завершені — очікується заява голови української делегації Умєрова

Медіа повідомляють, що делегації зроблять заяви для преси.

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Перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершені. Про це повідомляють медіа з обох сторін.

Наразі готуються заяви для медіа. Зокрема, планується виступ голови української делегації – міністра оборони України Рустема Умєрова.

Низка інформаційних агентств з посиланням на українських дипломатів повідомили, що вимоги Росії в Стамбулі були нереалістичними, а також, що вони виходили далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше.

Після появи інформації про завершення перемовин керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував фото Володимира Зеленського разом з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини Макроном, Стармером та Мерцем.

Нагадаємо, перед перемовинами керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, російська сторона намагається створити зв'язок із перемовинами 2022 року, проте такі спроби не матимуть результату.

Він підкреслив, що нинішня ситуація не має прямої прив’язки до тих переговорів, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення.

«Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють», — зазначив Єрмак.

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