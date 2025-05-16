Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ завершены — ожидается заявление главы украинской делегации Умерова

СМИ сообщают, что делегации сделают заявления для прессы.

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Переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершены. Об этом сообщают СМИ с обеих сторон.

На данный момент готовятся заявления для медиа. В частности, планируется выступление главы украинской делегации – министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ряд информационных агентств со ссылкой на украинских дипломатов сообщили, что требования России в Стамбуле были нереалистичными, а также что они выходили далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.

После появления информации о завершении переговоров руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото Владимира Зеленского вместе с лидерами Франции, Великобритании и Германии Макроном, Стармером и Мерцем.

Напоминаем, перед переговорами руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российская сторона пытается создать связь с переговорами 2022 года, однако такие попытки не будут иметь результата.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не имеет прямой привязки к тем переговорам, которые происходили в начале полномасштабного вторжения.

«Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — отметил Ермак.

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