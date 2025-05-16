Трудовые отношения с домашним работником: кто платит ЕСВ

Домашние работники, работающие на основе трудовых отношений, добровольно оплачивают единый социальный взнос, подписав договор об участии в общеобязательном государственном социальном страховании.

Фото: LexInform

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Налоговая служба в Винницкой области информирует, кто является плательщиком ЕСВ в случае трудовых отношений с домашним работником.

Отмечается, что согласно ст. 173 прим. 2 Кодекса законов о труде Украины от 10 декабря 1971 года №322-VIII, домашний работник — это физическое лицо, которое выполняет домашнюю работу в рамках трудовых отношений с работодателем.

Работодателем является физическое лицо, которое является одним из членов домохозяйства и с которым домашний работник заключил трудовой договор.

Отношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной со сбором и ведением учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос), регулируются исключительно Законом Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон №2464), согласно абзацу четвертому п. 1 части первой ст. 4 которого плательщиками единого взноса являются работодатели — физические лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно, и физические лица, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) (кроме использования труда домашних работников).

В то же время, согласно абзацу шестому части первой ст. 10 Закона №2464, домашние работники имеют право на добровольную уплату единого взноса.

Учитывая вышеуказанное, домашние работники, которые выполняют домашнюю работу в рамках трудовых отношений, самостоятельно уплачивают единый взнос на добровольной основе путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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