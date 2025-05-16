Восьмой обыск в рамках одного производства – СБУ наведалась в Департамент соцполитики КГГА

СБУ в третий раз обыскивает Департамент соцполитики КГГА.

Фото: dsp.kyivcity.gov.ua

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В Департаменте социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации продолжаются следственные действия - сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют очередную выемку документов. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Обыск проходит в рамках уголовного производства, открытого еще в декабре 2024 года. По словам представителей учреждения, это уже восьмой обыск в рамках этого дела, причем третий - непосредственно в помещении Департамента.

В структурном подразделении КГГА отмечают, что на все предыдущие запросы правоохранителей были предоставлены необходимые документы. Там отмечают, что не понимают, чего еще ищут следователи, и считают такие действия попыткой дестабилизировать работу учреждения и психологически давить на работников.

Несмотря на это, в Департаменте уверяют, что способствуют следственным действиям и повторно передают СБУ всю необходимую документацию.

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