Восьмий обшук у межах одного провадження – СБУ навідалась у Департамент соцполітики КМДА

СБУ втретє обшукує Департамент соцполітики КМДА.

Фото: dsp.kyivcity.gov.ua

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У Департаменті соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації тривають слідчі дії — співробітники Служби безпеки України здійснюють чергову виїмку документів. Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Обшук проходить у рамках кримінального провадження, відкритого ще в грудні 2024 року. За словами представників установи, це вже восьмий обшук у межах цієї справи, причому третій — безпосередньо у приміщенні Департаменту.

У структурному підрозділі КМДА наголошують, що на всі попередні запити правоохоронців були надані необхідні документи. Там зазначають, що не розуміють, чого ще шукають слідчі, і вважають такі дії спробою дестабілізувати роботу установи та психологічно тиснути на працівників.

Попри це, в Департаменті запевняють, що сприяють слідчим діям і повторно передають СБУ всю необхідну документацію.

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