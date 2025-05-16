Восьмий обшук у межах одного провадження – СБУ навідалась у Департамент соцполітики КМДА

У Департаменті соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації тривають слідчі дії — співробітники Служби безпеки України здійснюють чергову виїмку документів. Про це повідомили в пресслужбі КМДА.
Обшук проходить у рамках кримінального провадження, відкритого ще в грудні 2024 року. За словами представників установи, це вже восьмий обшук у межах цієї справи, причому третій — безпосередньо у приміщенні Департаменту.
У структурному підрозділі КМДА наголошують, що на всі попередні запити правоохоронців були надані необхідні документи. Там зазначають, що не розуміють, чого ще шукають слідчі, і вважають такі дії спробою дестабілізувати роботу установи та психологічно тиснути на працівників.
Попри це, в Департаменті запевняють, що сприяють слідчим діям і повторно передають СБУ всю необхідну документацію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.