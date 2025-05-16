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Виконання судових рішень щодо громадян інших держав в Україні — що варто знати

22:18, 16 травня 2025
Судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника.
Виконання судових рішень щодо громадян інших держав в Україні — що варто знати
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання виконання судових рішень щодо громадян інших держав в Україні.

В країні судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника. Це стосується і громадян інших держав, і осіб без громадянства, і іноземних юридичних осіб. Порядок примусового виконання рішень щодо таких осіб визначено статтею 77 Закону України «Про виконавче провадження». Органи державної виконавчої служби або приватні виконавці можуть розпочати виконання судового рішення лише за наявності однієї з таких умов: боржник проживає або зареєстрований на території України, або ж має тут майно, як особисте, так і в спільній власності з іншими особами. Якщо ж боржник не має в Україні ні місця перебування, ні зареєстрованого майна, виконавче провадження не відкривається, а саме рішення не приймається до примусового виконання.

Закон України «Про виконавче провадження» надає виконавцям широкі повноваження для стягнення боргу. Зокрема, вони можуть звертати стягнення на кошти, цінні папери, корпоративні права, об’єкти інтелектуальної власності та будь-яке інше майно, яким боржник володіє одноосібно або спільно з іншими особами, навіть якщо це майно перебуває у третіх осіб. Також можливе стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії або інших доходів боржника, вилучення предметів, прямо зазначених у рішенні, а також заборона боржнику розпоряджатися власним майном або коштами. У передбачених законом випадках можуть застосовуватися й інші примусові заходи.

У разі, якщо іноземець або особа без громадянства ухиляється від виконання рішення українського суду, виконавець має право ініціювати додаткові обмеження. Зокрема, він може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, або до органів охорони державного кордону з поданням про заборону в’їзду такої особи на територію України або її видворення. Ці дії здійснюються відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» і є додатковим інструментом впливу на боржника.

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