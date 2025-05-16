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Исполнение судебных решений в отношении граждан других государств в Украине — что нужно знати

22:18, 16 мая 2025
Судебные решения подлежат обязательному исполнению независимо от гражданства должника.
Исполнение судебных решений в отношении граждан других государств в Украине — что нужно знати
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопрос исполнения судебных решений в отношении граждан других государств в Украине.

В стране судебные решения подлежат обязательному исполнению независимо от гражданства должника. Это касается как граждан других государств, так и лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Порядок принудительного исполнения решений в отношении таких лиц определен статьей 77 Закона Украины «О исполнительном производстве». Органы государственной исполнительной службы или частные исполнители могут начать исполнение судебного решения только при наличии одного из следующих условий: должник проживает или зарегистрирован на территории Украины, либо же имеет здесь имущество — как личное, так и находящееся в совместной собственности с другими лицами. Если же у должника нет в Украине ни места пребывания, ни зарегистрированного имущества, исполнительное производство не открывается, а само решение не принимается к принудительному исполнению.

Закон Украины «О исполнительном производстве» предоставляет исполнителям широкие полномочия для взыскания долга. В частности, они могут обращать взыскание на денежные средства, ценные бумаги, корпоративные права, объекты интеллектуальной собственности и любое другое имущество, которым должник владеет единолично или совместно с другими лицами, даже если это имущество находится у третьих лиц. Также возможно взыскание из заработной платы, пенсии, стипендии или других доходов должника, изъятие предметов, прямо указанных в решении, а также запрет должнику распоряжаться своим имуществом или средствами. В предусмотренных законом случаях могут применяться и другие меры принудительного характера.

В случае, если иностранец или лицо без гражданства уклоняется от исполнения решения украинского суда, исполнитель имеет право инициировать дополнительные ограничения. В частности, он может обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, или в органы охраны государственной границы с представлением о запрете въезда такого лица на территорию Украины или его выдворении. Эти действия осуществляются в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и являются дополнительным инструментом воздействия на должника.

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