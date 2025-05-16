Переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле – одни медиа сообщают о завершении, другие – о паузе

В то же время агентство Reuters со ссылкой на украинских дипломатов сообщило, что «требования России в Стамбуле являются нереалистичными и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».

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Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле завершены. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции.

Агентство Reuters со ссылкой на украинских дипломатов сообщило, что «требования России в Стамбуле являются нереалистичными и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».

«Источник сообщил, что некоторые из требований России включали вывод украинских войск с «ее» территории (какие территории имеются ввиду – не уточняется – прим. ред.) для реализации прекращения огня.

Были и другие «неприемлемые» условия, отметило источник», сообщает Sky News.

В то же время другие СМИ сообщают, что делегации пока не разъехались, и речь идет о паузе в переговорах.

Официальная информация от делегаций по состоянию на 15:45 не поступала.

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