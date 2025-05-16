Перемовини між РФ та Україною в Стамбулі – одні медіа повідомляють про завершення, інші – про паузу

В той же час агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

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Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі завершені. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

«Джерело повідомило, що деякі з вимог Росії включали виведення українських військ із «її» території (які території маються на увазі – не уточнюється – прим. ред.) для реалізації припинення вогню.

Були й інші «неприйнятні» умови, зазначило джерело», повідомляє Sky News.

В той же час, інші медіа повідомляють, що делегації поки не роз’їхалися і йдеться про паузу у перемовинах.

Офіційна інформація від делегацій станом на 15-45 не надходила.