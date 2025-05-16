Перемовини між РФ та Україною в Стамбулі – одні медіа повідомляють про завершення, інші – про паузу

Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі завершені. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.
Агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».
«Джерело повідомило, що деякі з вимог Росії включали виведення українських військ із «її» території (які території маються на увазі – не уточнюється – прим. ред.) для реалізації припинення вогню.
Були й інші «неприйнятні» умови, зазначило джерело», повідомляє Sky News.
В той же час, інші медіа повідомляють, що делегації поки не роз’їхалися і йдеться про паузу у перемовинах.
Офіційна інформація від делегацій станом на 15-45 не надходила.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.