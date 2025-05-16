Чи можна зливати нечистоти, якщо орендодавець не забезпечив каналізацію — у США суперечка дійшла до Верховного суду

Верховний суд штату Орегон розглядає прецедент: чи можна виселити через порушення, спровоковане власником.

Фото: rstar50 \ unsplash

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У штаті Орегон жінка, яка жила в орендованому місці на фермі та зливала нечистоти просто на землю, оскаржує своє виселення. Вона стверджує, що причина ситуації — не її вина, а недбалість орендодавця, який не забезпечив мінімальних умов для проживання. Справу розглядає Верховний суд штату Орегон. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть конфлікту?

Кейт Гармон орендувала місце для свого житлового автофургона (RV) на приватній фермі в окрузі Юматілла до кінця 2022 року. Вона мала доступ до води та електроенергії, але септичної системи на ділянці не було. У результаті вона самостійно підключила трубопровід, через який нечистоти потрапляли прямо в ґрунт і кущі поблизу.

Після перевірки місцевий департамент охорони здоров’я оштрафував орендодавця, а той у відповідь видав орендарці повідомлення про припинення договору та вимогу усунути порушення або виїхати. Гармон не погодилась і звернулась до суду, заявивши, що саме орендодавець порушив закон, не забезпечивши базові санітарні умови.

Два суди підтримали орендодавця, але справа дійшла до найвищої інстанції

Суд першої інстанції та апеляційний суд Орегону стали на бік орендодавця. Однак Гармон подала апеляцію до Верховного суду штату. Її адвокатка Елізабет Льюїс заявила, що закон штату вимагає від орендаря підтримувати чистоту лише в тій мірі, у якій це можливо, і якщо сама нерухомість спочатку була придатною для проживання.

«Неможливо підтримувати санітарний стан, якщо місце проживання з самого початку є непридатним», — сказала Льюїс. Вона підкреслила, що Гармон не мала жодного іншого способу користуватися своїм RV без створення власної системи відведення нечистот.

Судді, однак, перевірили логіку аргументів на гіпотетичних прикладах: чи має право орендар, наприклад, розбити вікна для охолодження приміщення, якщо не працює кондиціонер? Або запалити вогонь посеред кімнати, якщо немає опалення? Льюїс відповіла, що порівняння некоректні — її клієнтка не створювала безпосередньої небезпеки.

Що кажуть представники орендодавця?

Адвокат Нік Бланк визнав, що септичної системи не було, але підкреслив: самовільний злив нечистот на землю — це порушення. Крім того, орендарка навіть не повідомила власника про проблему, а звернулася одразу до органів влади. За його словами, у неї були й інші варіанти: закрити бак або виїхати з ділянки.

Також адвокат визнав, що договір оренди мав недоліки: він був укладений на іншу ділянку, містив неточні дати й рукописні виправлення в частині про відведення стічних вод.

Суддя звернув увагу: орендодавець отримував орендну плату за договором, який, ймовірно, є недійсним, і виселив орендарку після того, як вона повідомила владу про порушення. Він запитав, чи не отримав власник усі вигоди в цій ситуації.

Що далі?

Суд поки не оголосив, коли буде винесено рішення. Але справа може мати значення для формування правової практики щодо оренди землі без належної інфраструктури, особливо для мешканців, які живуть у мобільних домівках на фермах чи віддалених територіях.