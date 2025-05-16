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Можно ли сливать нечистоты, если арендодатель не обеспечил канализацию — в США спор дошел до Верховного суда

16:47, 16 мая 2025
Верховный суд штата Орегон рассматривает прецедент: можно ли выселить из-за нарушения, спровоцированного собственником.
Можно ли сливать нечистоты, если арендодатель не обеспечил канализацию — в США спор дошел до Верховного суда
Фото: rstar50 \ unsplash
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В штате Орегон женщина, проживавшая на арендованной ферме и сливавшая сточные воды прямо на землю, оспаривает свое выселение. Она утверждает, что в сложившейся ситуации виновата не она, а арендодатель, который не обеспечил минимальных условий для проживания. Дело рассматривает Верховный суд штата Орегон. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть конфликта?

Кейт Гармон арендовала участок на частной ферме в округе Юматилла до конца 2022 года, чтобы разместить там свой жилой автодом (RV). У нее был доступ к воде и электричеству, но на участке не было септической системы. В результате она самостоятельно подключила слив к трубе, из-за чего неочищенные стоки попадали прямо в почву и кусты рядом.

После проверки местный департамент здравоохранения оштрафовал арендодателя, а тот в ответ выдал Гармон уведомление о расторжении договора аренды с требованием устранить нарушение или покинуть участок. Гармон не согласилась и подала в суд, утверждая, что именно арендодатель нарушил закон, не предоставив базовых санитарных условий.

Два суда встали на сторону арендодателя, но дело дошло до Верховного суда

Суд первой инстанции и апелляционный суд штата поддержали арендодателя. Однако Гармон обжаловала решение в Верховном суде Орегона. Ее адвокат Элизабет Льюис заявила, что закон требует от арендатора поддерживать чистоту лишь в той мере, в какой это возможно, и только если само жилье изначально пригодно для проживания.

«Невозможно соблюдать санитарные нормы, если жилье изначально непригодно», — подчеркнула Льюис. По ее словам, Гармон просто не имела других вариантов использовать свой RV без создания собственной системы отвода сточных вод.

Судьи, однако, проверяли логику таких аргументов на гипотетических примерах: может ли арендатор, например, разбить окна для охлаждения помещения, если не работает кондиционер? Или развести огонь посреди комнаты, если нет отопления? Льюис отметила, что подобные примеры неуместны — ее клиентка не создавала прямую угрозу безопасности.

Что говорят представители арендодателя?

Адвокат Ник Бланк признал, что септика действительно не было, но настаивал: самовольный слив нечистот на землю — это нарушение. Более того, арендатор даже не уведомила владельца о проблеме, а сразу обратилась в местные власти. По его словам, у нее были и другие варианты: закрыть бак или съехать.

Бланк также отметил, что договор аренды имел юридические недочеты: он был подписан на другой участок, содержал неточные даты и рукописные правки в части, касающейся канализации.

Один из судей указал: арендодатель получал арендную плату по, вероятно, недействительному договору и выселил арендатора после ее жалобы властям. Он задал вопрос, не получил ли собственник все выгоды в этой ситуации.

Что дальше?

Решение суда пока не объявлено. Но дело может повлиять на формирование судебной практики в вопросах аренды земли без необходимой инфраструктуры, особенно для тех, кто живет в мобильных домах на фермах или в удаленных районах.

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