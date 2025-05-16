Україна та Росія домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу», — Рустем Умєров

За його словами, дата вже відома, однак її поки не озвучуватимуть.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершилися.

Сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу». Про це повідомив голова переговорної групи, міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, дата вже відома, однак її поки не озвучуватимуть.

«Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», - сказав міністр оборони.

Також очільник делегації РФ Мединський підтвердив обмін в форматі «1000 на 1000» найближчим часом.

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