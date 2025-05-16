Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом

Після того, як медіа повідомили про завершення перемовин між делегаціями України та РФ Андрій Єрмак опублікував фото Володимира Зеленського спільно з Мерцем, Макроном, Стармером і Туском – вони телефонували Дональду Трампу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після повідомлення про завершення перемовин у Стамбулі між делегаціями України та РФ керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фото з Албанії, де наразі перебуває Президент Володимир Зеленський.

На цьому фото він – спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Як повідомили згодом в Офісі Президента України, вони провели спільну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

«Деталі скоро будуть», зазначили в Офісі Президента.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.