Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом

Після повідомлення про завершення перемовин у Стамбулі між делегаціями України та РФ керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фото з Албанії, де наразі перебуває Президент Володимир Зеленський.
На цьому фото він – спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та прем’єром Польщі Дональдом Туском.
Як повідомили згодом в Офісі Президента України, вони провели спільну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.
«Деталі скоро будуть», зазначили в Офісі Президента.
Автор: Наталя Мамченко
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