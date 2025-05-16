Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом

После того, как медиа сообщили о завершении переговоров между делегациями Украины и РФ Андрей Ермак опубликовал фото Владимира Зеленского совместно с Мерцем, Макроном, Стармером и Туском – они звонили по телефону Дональду Трампу.

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После сообщения о завершении переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и РФ руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фото из Албании, где находится Президент Владимир Зеленский.

На этом фото он совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском.

Как сообщили впоследствии в Офисе Президента Украины, они провели общий телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

«Детали скоро будут», отметили в Офисе Президента.

Автор: Наталя Мамченко

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