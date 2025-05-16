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Налоговая скидка в 2025 году — на что нужно обратить внимание

22:36, 16 мая 2025
Основания для начисления скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается включительно до 31 декабря следующего за отчетным налогового года.
Налоговая скидка в 2025 году — на что нужно обратить внимание
Фото: dp.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что в 2025 году актуальным остается вопрос реализации права на налоговую скидку.

Налоговая скидка — это право налогоплательщика на возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за определенные расходы, понесенные в течение 2024 года (ст. 166 НКУ).

Основания для начисления скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается включительно до 31 декабря следующего за отчетным налогового года.

Наиболее распространенные расходы, дающие право на скидку:

  • часть процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;
  • пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости обучения;
  • страховые платежи и пенсионные взносы, уплаченные налогоплательщиком страховщику-резиденту или в негосударственный пенсионный фонд;
  • суммы расходов на оплату вспомогательных репродуктивных технологий;
  • суммы, уплаченные за переоборудование транспортного средства на биотопливо;
  • расходы в виде арендной платы за жилье (для внутренне перемещенных лиц);
  • затраты на строительство/приобретение доступного жилья;
  • фактически понесенные расходы на покупку акций, эмитентом которых является юрлицо — резидент «Дія Сіті».

Важно знать:

  • налоговая скидка не переносится на следующие годы — если декларация не подана до 31 декабря 2025 года, право на скидку утрачивается (п. 166.4.3 НКУ);
  • размер скидки не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ (п. 166.4.2 НКУ);
  • налоговая скидка не применяется к предпринимателям, учитывающим доходы как ФЛП.

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