Налоговая скидка в 2025 году — на что нужно обратить внимание

22:36, 16 мая 2025
Основания для начисления скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается включительно до 31 декабря следующего за отчетным налогового года.
Фото: dp.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что в 2025 году актуальным остается вопрос реализации права на налоговую скидку.
Налоговая скидка — это право налогоплательщика на возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за определенные расходы, понесенные в течение 2024 года (ст. 166 НКУ).
Основания для начисления скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается включительно до 31 декабря следующего за отчетным налогового года.
Наиболее распространенные расходы, дающие право на скидку:
- часть процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;
- пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
- сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости обучения;
- страховые платежи и пенсионные взносы, уплаченные налогоплательщиком страховщику-резиденту или в негосударственный пенсионный фонд;
- суммы расходов на оплату вспомогательных репродуктивных технологий;
- суммы, уплаченные за переоборудование транспортного средства на биотопливо;
- расходы в виде арендной платы за жилье (для внутренне перемещенных лиц);
- затраты на строительство/приобретение доступного жилья;
- фактически понесенные расходы на покупку акций, эмитентом которых является юрлицо — резидент «Дія Сіті».
Важно знать:
- налоговая скидка не переносится на следующие годы — если декларация не подана до 31 декабря 2025 года, право на скидку утрачивается (п. 166.4.3 НКУ);
- размер скидки не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ (п. 166.4.2 НКУ);
- налоговая скидка не применяется к предпринимателям, учитывающим доходы как ФЛП.
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