Налоговая скидка в 2025 году — на что нужно обратить внимание

Основания для начисления скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается включительно до 31 декабря следующего за отчетным налогового года.

Фото: dp.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что в 2025 году актуальным остается вопрос реализации права на налоговую скидку.

Налоговая скидка — это право налогоплательщика на возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за определенные расходы, понесенные в течение 2024 года (ст. 166 НКУ).

Основания для начисления скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается включительно до 31 декабря следующего за отчетным налогового года.

Наиболее распространенные расходы, дающие право на скидку:

часть процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости обучения;

страховые платежи и пенсионные взносы, уплаченные налогоплательщиком страховщику-резиденту или в негосударственный пенсионный фонд;

суммы расходов на оплату вспомогательных репродуктивных технологий;

суммы, уплаченные за переоборудование транспортного средства на биотопливо;

расходы в виде арендной платы за жилье (для внутренне перемещенных лиц);

затраты на строительство/приобретение доступного жилья;

фактически понесенные расходы на покупку акций, эмитентом которых является юрлицо — резидент «Дія Сіті».

Важно знать:

налоговая скидка не переносится на следующие годы — если декларация не подана до 31 декабря 2025 года, право на скидку утрачивается (п. 166.4.3 НКУ);

размер скидки не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ (п. 166.4.2 НКУ);

налоговая скидка не применяется к предпринимателям, учитывающим доходы как ФЛП.

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