Податкова знижка у 2025 році — на що треба звернути увагу

Підстави для нарахування знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року

Фото: dp.tax.gov.ua

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Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у 2025 році актуальним залишається питання використання права на податкову знижку.

Податкова знижка - це право платника податку на повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за певні витрати, здійснені протягом 2024 року (ст. 166 ПКУ). Підстави для нарахування знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року

Найпоширеніші витрати, що дають право на знижку:

- частину процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;

- страхові платежі та пенсійні внески, сплачені платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду;

- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу на біопаливо;

- суми витрат у вигляді орендної плати за оренду житла (для ВПО);

- суми витрат на будівництво/придбання доступного житла;

- сума фактично понесених витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, що набула статусу резидента Дія Сіті.

Важливо знати:

- податкова знижка не переноситься на наступні роки - якщо декларацію не подати до 31 грудня 2025 року, право на знижку втрачається (п. 166.4.3 ПКУ);

- сума знижки не може перевищувати суму ПДФО, сплаченого за рік (п. 166.4.2 ПКУ);

- податкова знижка не застосовується до підприємців, які обліковують доходи як ФОП.

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