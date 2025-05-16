Практика судів
  1. В Україні

Податкова знижка у 2025 році — на що треба звернути увагу

22:36, 16 травня 2025
Підстави для нарахування знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року
Податкова знижка у 2025 році — на що треба звернути увагу
Фото: dp.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у 2025 році актуальним залишається питання використання права на податкову знижку.

Податкова знижка - це право платника податку на повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за певні витрати, здійснені протягом 2024 року (ст. 166 ПКУ). Підстави для нарахування знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року

Найпоширеніші витрати, що дають право на знижку:

- частину процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;

- страхові платежі та пенсійні внески, сплачені платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду;

- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу на  біопаливо;

- суми витрат у вигляді орендної плати за оренду житла (для ВПО);

- суми витрат на будівництво/придбання доступного житла;

- сума фактично понесених витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, що набула статусу резидента Дія Сіті.

Важливо знати:

- податкова знижка не переноситься на наступні роки - якщо декларацію не подати до 31 грудня 2025 року, право на знижку втрачається (п. 166.4.3 ПКУ);

- сума знижки не може перевищувати суму ПДФО, сплаченого за рік (п. 166.4.2 ПКУ);

- податкова знижка не застосовується до підприємців, які обліковують доходи як ФОП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих судів – у ВККС повідомили, коли відбудуться тестування, практичні завдання та співбесіди

Тестування розпочнеться по групах з 23 червня, а співбесід варто очікувати вже у 2026 році.

Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

Володимир Зеленський заявив, що тиск на Росію має зберігатись, а Кір Стармер – що позиція РФ неприйнятна

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції – зазначив Зеленський.

Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом

Після того, як медіа повідомили про завершення перемовин між делегаціями України та РФ Андрій Єрмак опублікував фото Володимира Зеленського спільно з Мерцем, Макроном, Стармером і Туском – вони телефонували Дональду Трампу.

Перемовини між РФ та Україною в Стамбулі – одні медіа повідомляють про завершення, інші – про паузу

В той же час агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва