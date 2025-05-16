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Украина и Россия договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу», — Рустем Умеров

16:40, 16 мая 2025
По его словам, дата уже определена, однако пока её не озвучивают.
Украина и Россия договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу», — Рустем Умеров
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершились.

Стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу». Об этом сообщил глава переговорной группы, министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, дата уже определена, однако пока её не озвучивают.

«Мы знаем дату, но пока не будем её называть», — сказал министр обороны.

Также глава делегации РФ Мединский подтвердил обмен в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.

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